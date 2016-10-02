 Hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Hazırlıklar tamamlandı

    Hazırlıklar tamamlandı
    Kanarya, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Dirk Advocaat yönetimindeki idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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