Hazırlıklar tamamlandı

Kanarya, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Dirk Advocaat yönetimindeki idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.