 Gözler yine Emenike’de – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Gözler yine Emenike’de

    Gözler yine Emenike’de

    Kanarya'nın Osmanlıspor maçında en büyük kozu Emmanuel Emenike.

    Sezona Devler Ligi 3. ön elemesinde 'ya iki maçta attığı 3 golle iyi bir başlangıç yapan Nijeryalı yıldız, ardından beş müsabakada suskun kalmıştı. , Gaziantep ve ile oynanan son 3 maçta da birer kez fileleri havalandırarak yeniden coşan Emenike, seriyi Ankara'da da sürdürmeyi planlıyor.

    SAĞ BEK ŞENER'İN
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    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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