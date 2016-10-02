Gözler yine Emenike’de
Kanarya'nın Osmanlıspor maçında en büyük kozu Emmanuel Emenike.
Sezona Devler Ligi 3. ön elemesinde Monaco'ya iki maçta attığı 3 golle iyi bir başlangıç yapan Nijeryalı yıldız, ardından beş müsabakada suskun kalmıştı. Kasımpaşa, Gaziantep ve Feyenoord ile oynanan son 3 maçta da birer kez fileleri havalandırarak yeniden coşan Emenike, seriyi Ankara'da da sürdürmeyi planlıyor.
SAĞ BEK ŞENER'İN
Van der Wiel'i Ankara'ya götürmeyen Dick Advocaat, sağ bekte bu akşam Şener Özbayraklı'ya şans verecek.
SAĞ BEK ŞENER'İN
Van der Wiel'i Ankara'ya götürmeyen Dick Advocaat, sağ bekte bu akşam Şener Özbayraklı'ya şans verecek.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Gözler yine Emenike’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.