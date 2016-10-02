Feyenoord yara sardı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Feyenoord, ligin 8. haftasındaki Willem II deplasmanından 2-0 galip ayrıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin bulunduğu A Grubu'nda yer alan Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 8. haftasındaki Willem II deplasmanında 2-0 galip geldi.
Tilburg kentindeki Koning Willem II Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Feyenoord, Türk futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun asistinde 16. dakikada Nicolai Jörgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Feyenoord, 76. dakikada Renato Tapia'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde 8'de 8 yapan Feyenoord, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Willem II ise 6 puanla 16. sırada yer aldı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:35
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
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Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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