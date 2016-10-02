 Feyenoord yara sardı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    yara sardı

    Feyenoord yara sardı

    'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , ligin 8. haftasındaki deplasmanından 2-0 galip ayrıldı

    Avrupa Ligi'nde 'nin bulunduğu A Grubu'nda yer alan , Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 8. haftasındaki deplasmanında 2-0 galip geldi.

    Tilburg kentindeki Koning Willem II Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında , Türk futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun asistinde 16. dakikada Nicolai Jörgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

    İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Feyenoord, 76. dakikada Renato Tapia'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçtan 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla ligde 8'de 8 yapan Feyenoord, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Willem II ise 6 puanla 16. sırada yer aldı.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:35
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