Fenerbahçe’ye ‘süper’ koruma
Ankara Valiliği, Fenerbahçe için geniş güvenlik önlemleri aldı. Sarı-lacivertli kafile, hava alanından 60 çevik kuvvet polisi eşliğinde otele götürülürken, bugünkü maç öncesi ve sonrasında da 1700 polis, 120 özel güvenlik görevlisi stat ve çevresinde kuş uçurmayacak. Osmanlı Stadı'nın önünde 3 ayrı barikat oluşturulacak. Sırt çantalı hiç kimse 2. barikattan içeri alınmayacak. Taraftarlar, kontrol noktalarında sıkı aramadan geçirilecek.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Fenerbahçe’ye ‘süper’ koruma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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