 Fenerbahçe’ye ‘süper’ koruma – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    ’ye ‘süper’ koruma

    Fenerbahçe’ye ‘süper’ koruma
    Ankara Valiliği, için geniş güvenlik önlemleri aldı. Sarı-lacivertli kafile, hava alanından 60 çevik kuvvet polisi eşliğinde otele götürülürken, bugünkü maç öncesi ve sonrasında da 1700 polis, 120 özel güvenlik görevlisi stat ve çevresinde kuş uçurmayacak. Osmanlı Stadı'nın önünde 3 ayrı barikat oluşturulacak. Sırt çantalı hiç kimse 2. barikattan içeri alınmayacak. Taraftarlar, kontrol noktalarında sıkı aramadan geçirilecek.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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