F.Bahçe'ye üstünlük sağladık

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Sahada iyi bir duruş sergilediklerini vurgulayan Akçay, "Rotasyonla çıktığımız bir müsabakaydı. Kullandığımız oyuncu arkadaşların geri bildirimleri çok iyi oldu. Rakibimize karşı bazı alanlarda üstünlük sağladık. Orta sahadaki mücadeleyi biraz devre dışı bırakan bir müsabaka oldu. Bu bölge biraz daha riskli olduğu için kenarları kullanmak istedik. Bazı bölümlerde başarılı olduk." diye konuştu.

Akçay, "Forvet bölgesindeki oyuncuların verimsiz kalmasından şikayetçi misiniz?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsız olmayacaksınız, sorun çözmek için geliyorsunuz. Planlamayı doğru yapmak gerekiyor. Doğru yapamadığınızda da şikayet etmeyeceksiniz. Problemi çözmeye çalışacaksınız. Kendi içimizdeki dinamikleri hayata geçiriyoruz. Bazı taktiksel yardımlaşmalarla problemin bir bölümünü çözüyoruz ama sizin de dediğiniz gibi rakip arkasına yapılacak koşular, topun üçüncü bölgede tutulması… Zaman zaman zorluklar yaşamıyor değiliz ancak oyuncularıma güveniyorum. Mevcut olanlarla gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Tespitleriniz yanlış değil ama biz sizin gibi yaklaşamayız, sorun çözmek için buradayız."