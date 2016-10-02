F.Bahçe yara aldı

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de kan kaynetmeye devam ediyor. Zirvedeki rakiplerinin kayıpsız geçtiği haftada zorlu Osmanlıspor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler sahadan 1-1 berabere ayrıldı ve kritik 2 puan bıraktı.



Osmanlı Stadı'ndaki maçta Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi Osmanlıspor 9. dakikada N'Diaye'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Fenerbahçe bu gole 55. dakikada Robin Van Persie'yle cevap verdi. Sahadan 1-1 beraberlikle ayırlan Fenerbahçe 8 puanda kaldı ve haftayı 9. sırada tamamladı. 10 puana yükselen Osmanlıspor ise haftayı 6. sırada tamamladı.



ADVOCAAT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda zorunlu değişiklikler yaptı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Osmanlıspor ile Fenerbahçe, başkentte karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Advocaat, A Grubu'nda Feyenoord'u 1-0 yenen kadroda yer alan Jeremain Lens, Hasan Ali Kaldırım ve Gregory van der Wiel'i sakatlıkları nedeniyle oynatamadı. Bu isimlerin yerine sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, İsmail Köybaşı ile Şener Özbayraklı forma giydi. Advocaat, A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosundan ağrıları nedeniyle çıkarılan Hasan Ali Kaldırım'ı, Osmanlıspor'a karşı yedek soyundurdu. Lens ve Van der Wiel ise Ankara'ya getirilmedi.

BEKLER İLK KEZ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde ligde bu sezon bek pozisyonlarında ilk kez farklı isimler görev yaptı.

Ligin ilk 5 haftalık bölümünde savunmanın kenarlarında Van der Wiel ve Hasan Ali Kaldırım'ı tercih eden Advocaat, yaşanılan sakatlıklar nedeniyle formayı İsmail Köybaşı ile Şener Özbayraklı'ya verdi.

Şener ve İsmail, böylece bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Osmanlıspor karşısında Fenerbahçe'nin kalesini Volkan Demirel korurken, savunma hattını Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve İsmail Köybaşı oluşturdu. Orta sahada Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan Tufan görev alırken, kanatlarda Volkan Şen ve Sow forma giydi.

Fenerbahçe'nin ileri ucunda Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Feyenoord maçlarını boş geçmeyen Emenike şans bulmaya devam etti.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Robin van Persie, Roman Neustaedter, Miroslav Stoch ve Aatif Chahechouhe ise yedek soyundu.

Bu arada Slovak stoper Skrtel, karşılaşmaya özel maskeyle çıktı.

VAN PERSİE VE CHAHECHOUHE YENİDEN KADRODA

Feyenoord maçında oyuna sonradan giren van Persie ile sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi listesinde ismi bulunmayan Chahechouhe, Süper Lig'de yeniden kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı van Persie ligde 2, Chahechouhe ise 3 hafta sonra Advocaat tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alındı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Jose Fernandao da Lens ve Van der Wiel gibi sakatlığı bulunduğundan başkente getirilmedi. Advocaat, genç futbolcu Salih Uçan'ı son 3 maçta olduğu gibi yine kadroya dahile etmedi.

LİGDE İSTANBUL DIŞINDA İLK DEPLASMAN

Fenerbahçe, bu sezon ligde İstanbul dışındaki ilk maçına çıktı.

Sezonun ilk 5 haftasında Kayserispor, Bursaspor ve Gaziantepspor'u Ülker Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe, deplasman maçlarını İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yla oynadı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da çıktığı bu 5 maçta 7 puan topladı.

AKÇAY'DAN ROTASYON

Osmanlıspor'da ise teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde Zürih'e 2-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Yoğun maç trafiğini göz önünde bulundurarak rotasyona giden Akçay, savunma hattını Numan Çürüksu dışında değiştirirken, Avrupa'da şans verdiği Raheem Lawal, Dzon Delarge, Raul Rusescu, Aykut Demir, Tiago Pinto ve Avdija Vrsajevic'i Fenerbahçe maçında tercih etmedi.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Koray Altınay, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Aminu Umar ve Cheick Diabate'yi 11'de sahaya sürdü.

Başkent ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlıkları süren Pierre Webo ve Engin Bekdemir bu maçta görev yapamadı.

Ayrıca Delarge, Vrsajevic, Pinto kadroya dahil edilmezken, Polonyalı stoper Lukasz Szukala bu sezon ilk kez kadroya girdi.

Başkent ekibinin 11'ini Zydrunas Karcemarskas, Koray Altınay, Prochazka, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Umar, Badou Ndiaye, Adrien Regattin ve Diabate oluşturdu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında Fenerbahçeli futbolsever, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Ev sahibi takım taraftarları ise kale arkalarındaki boşluklar dışında tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Tüm iç saha maçlarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a destek verdi.

Hayatını kaybeden sarı-lacivertli eski milli futbolcu Erol Keskin'in anısına karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı sırasında Osmanlıspor tribününde büyük Türk bayrağı açıldı. Karşılaşmayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izledi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi Fenerbahçe tribünlerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNEMLİ

Osmanlıspor-Fenerbahçe maçında yoğun güvenlik önlemi alındı. Stat ve çevresinde yaklaşık bin 600 görevli, güvenliği sağladı. Taraftarlar, üç ayrı güvenlik noktasından geçerek stada girebildi. Maça gelen taraftarların araçları aranırken, araçların stat yakınına park ettirilmesine izin verilmedi. Güvenlik gerekçesiyle taraftarlar sırt çantasıyla stada alınmadı. Ayrıca protokol tribününde görev yapan özel harekat polisleri de dikkati çekti.

Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinden taraftarları mağduriyet yaşamamaları için sırt çantası, el çantası, valiz ve poşetle maça gelmemeleri konusunda uyardı.