Erman Toroğlu: "Kesinlikle penaltı değil"
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, 9'uncu dakikada penaltıdan kalesinde gördüğü golle Osmanlıspor karşısında yenik duruma düştü. Tartışmalı pozisyon için Erman Toroğlu değerlendirmede bulundu.
Musa Çağıran'ın ara pasında ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Adrien Regattin, kaleci Volkan Demirel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. İlk devre Badou Ndiaye'nin bu penaltı golüyle 1-0 Osmanlıspor üstünlüğüyle tamamlanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu penaltııyı analiz etti.
"VOLKAN'IN YERİNDE OLSAM AYAĞIMI SOKMAZDIM"
Hakemin, penaltıdan öncesi pozisyonun etkisinde kaldığını belirten Toroğlu, "Ben Volkan'ın yerinde olsaydım oraya ayağımı sokmazdım. Hakem penaltıdan evvelki pozisyonda kola çarpma varmı ona takıldı. Penaltı pozisyonunda Osmanlısporlu futbolcunun ayağını almasına rağmen penaltıyı çaldı. Ben sahanın içinde o kesinlikle vermem. Volkan ayağını sokuyor, yerde tutuyor Osmanlılı oyuncu ayağını sokuyor, ayağını alçıya alıyor ve yere takıyor hakeme de yediriyor." dedi.
"KAMERA ÇEKİMİ YANILTIR"
Hakemin görüş açısının oldukça net olduğunu belirten Toroğlu, "Futbolcu kendini yere atma şeklinden ekran başında biz ilk başkta penaltı dedik. Ama kameralar hortum gibi çekiyorlar maçı, hortumla bahçe sular gibi çekiyorlar. Çekimler Türkiye'de çok kötü. Hakemin penaltıyı yapacak oyuncuya bakması gerekiyor. Penaltıyı yapacak kim? Kaleci. Kaleci o pozisyonda ayağıyla hamle yapıyor mu ona bakacaksın. Yere atlayan oyuncu beni ilgilendirmiyor. Volkan'ın ayağına bakarım. Onun hareketi yapmıyorsa penaltıyı vermeyeceksin. Bence penaltı değil." yorumunu yaptı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:27
- Bir uzaylı golü
Toplam 15
Yorum
BJK 1903 beyler bide birakin su muhabbeti yok abubakar gol atamiyor yok 6 mil.mal olmus bari biz BESIKTASLI bu oyuna düsmiyelim renklilerin istedigi bu zaten sonra kim atatrsa atsin arkadas BESIKTAS galib gelsin isterse fabri atisin bana ne BESIKTAS takim oyunu oynuyor bunu kiskanan cok bakin BJK 2 peki fener kacinci onlara 6 puan fark atmisik ama hala elestirilen takim BESIKTAS peki feneri elestirien varmi yok abubakar bence zaten bir baslasa gol atmaya siraliyacak gibi geliyor bu ara gomezde 5 hafta oldu golü yok arti gomez 2 kez nerdese kalenin agzinda goleri kacirdi beyler biraz sabir birakin ikinci yari zaten ligin tozunu attiracak BESIKTAS :)
- Arena'da gala günü
Toplam 2
Yorum
Aslan Güdüz maciydi, 50000 seyircimiz olmaliydi
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 25
Yorum
Aslan Sabri yol gecen hanina döndürdü sag tarafimizi,ne torpilmis arkadas,Selcuk gol atana kadar kötüydü bu gol Selcuk'a Moral olur insallah
Erman Toroğlu: "Kesinlikle penaltı değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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