Dişi Kanarya Mersin’i yıktı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Özgecan Basketbol Turnuvası'nda karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 57-69 yendi. Kanarya'da Esra Ural 16, Tuğçe Canıtez 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Turnuva bugün yapılacak maçların ardından bitti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Dişi Kanarya Mersin’i yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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