 Dişi Kanarya Mersin’i yıktı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Dişi Kanarya Mersin’i yıktı

    Dişi Kanarya Mersin’i yıktı
    Kadın Basketbol Takımı, Özgecan Basketbol Turnuvası'nda karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 57-69 yendi. Kanarya'da Esra Ural 16, Tuğçe Canıtez 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Turnuva bugün yapılacak maçların ardından bitti.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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