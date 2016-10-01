Yüksek tempoda oynadık
Ozan Tufan da Feyenoord karşısında sergiledikleri futbolun umut verici olduğunu kaydetti.
Sahada sürekli mücadele ettiklerini söyleyen milli futbolcu, "Zor bir karşılaşmada yüksek tempoda oynadık. Avrupa'da bunu yapabilmek, sürdürebilmek çok önemli. Gerisini getireceğiz" şeklinde konuştu. Genç futbolcu, coşkulu desteklerinden dolayı sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj göndererek teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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