Ozan Tufan da Feyenoord karşısında sergiledikleri futbolun umut verici olduğunu kaydetti.

Sahada sürekli mücadele ettiklerini söyleyen milli futbolcu, "Zor bir karşılaşmada yüksek tempoda oynadık. Avrupa'da bunu yapabilmek, sürdürebilmek çok önemli. Gerisini getireceğiz" şeklinde konuştu. Genç futbolcu, coşkulu desteklerinden dolayı sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj göndererek teşekkür etmeyi ihmal etmedi.