Yıldırım'dan Kuyt'a teklif
F.Bahçe başkanı ile Kuyt, maçtan sonra bir süre görüştü. Yıldırım’ın görev teklif ettiği ileri sürülen Hollandalı yıldız inkar etmedi: Geleceği konuştuk
F.Bahçe ile Feyenoord arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi sonrası Kadıköy'de ilginç bir zirve gerçekleşti. Başkanı Aziz Yıldırım ile 3 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Feyenoord'un kaptanı Dirk Kuyt, bir süre baş başa görüştü. Görüşmede, Yıldırım'ın saygınlığından ve futbol bilgisinden yayarlanmak istediği Hollandalı futbolcuya gelecekte F.Bahçe'de görev yapması için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
Kuyt, bu görüşme ile ilgili gece yarısı basın mensuplarına bilgi verdi. Başkanın teklifini inkar etmeyen 36 yaşındaki yıldız futbolcu, "Geçmişten ve gelecekten bahsettik. Futbolu konuştuk. Benim Fenerbahçe ile güzel bağlantılarım var. Daha önce de söyledim keşke biraz daha uzun süre kalsaydım diye... Gelecekte ne olur şimdiden bilemeyiz. Her şey olabilir" açıklamasını yaptı.
FEYENOORD, SAMANDIRA'DA İDMAN YAPTI
Maçtan sonra Hollanda'ya dönmeyen Feyenoord, dün sabah Samandıra Tesisleri'nde sahada ve salonda 1 saat süren antrenman yaptı. Kuyt, "Burada bu şekilde karşılanmak çok güzel. Tekrar evimde gibi hissediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Başkan, yöneticiler ve taraftarlar harikaydı. Onlara büyük saygı duyuyorum" dedi.
Kuyt, bu görüşme ile ilgili gece yarısı basın mensuplarına bilgi verdi. Başkanın teklifini inkar etmeyen 36 yaşındaki yıldız futbolcu, "Geçmişten ve gelecekten bahsettik. Futbolu konuştuk. Benim Fenerbahçe ile güzel bağlantılarım var. Daha önce de söyledim keşke biraz daha uzun süre kalsaydım diye... Gelecekte ne olur şimdiden bilemeyiz. Her şey olabilir" açıklamasını yaptı.
FEYENOORD, SAMANDIRA'DA İDMAN YAPTI
Maçtan sonra Hollanda'ya dönmeyen Feyenoord, dün sabah Samandıra Tesisleri'nde sahada ve salonda 1 saat süren antrenman yaptı. Kuyt, "Burada bu şekilde karşılanmak çok güzel. Tekrar evimde gibi hissediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Başkan, yöneticiler ve taraftarlar harikaydı. Onlara büyük saygı duyuyorum" dedi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Yıldırım'dan Kuyt'a teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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