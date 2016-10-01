 Yıldırım'dan Kuyt'a teklif – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yıldırım'dan 'a teklif

    Yıldırım'dan Kuyt'a teklif

    F.Bahçe başkanı ile , maçtan sonra bir süre görüştü. Yıldırım’ın görev teklif ettiği ileri sürülen Hollandalı yıldız inkar etmedi: Geleceği konuştuk

    F.Bahçe ile Feyenoord arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi sonrası Kadıköy'de ilginç bir zirve gerçekleşti. Başkanı Aziz Yıldırım ile 3 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Feyenoord'un kaptanı Dirk Kuyt, bir süre baş başa görüştü. Görüşmede, Yıldırım'ın saygınlığından ve bilgisinden yayarlanmak istediği Hollandalı futbolcuya gelecekte F.Bahçe'de görev yapması için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

    , bu görüşme ile ilgili gece yarısı basın mensuplarına bilgi verdi. Başkanın teklifini inkar etmeyen 36 yaşındaki yıldız futbolcu, "Geçmişten ve gelecekten bahsettik. Futbolu konuştuk. Benim ile güzel bağlantılarım var. Daha önce de söyledim keşke biraz daha uzun süre kalsaydım diye... Gelecekte ne olur şimdiden bilemeyiz. Her şey olabilir" açıklamasını yaptı.

    FEYENOORD, SAMANDIRA'DA İDMAN YAPTI
    Maçtan sonra Hollanda'ya dönmeyen , dün sabah Samandıra Tesisleri'nde sahada ve salonda 1 saat süren antrenman yaptı. Kuyt, "Burada bu şekilde karşılanmak çok güzel. Tekrar evimde gibi hissediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Başkan, yöneticiler ve taraftarlar harikaydı. Onlara büyük saygı duyuyorum" dedi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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