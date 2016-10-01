"Takım uyum sürecini atlatacak"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımının sezona arzu edilen şekilde başlayamadığını ancak kısa sürede istenen sonucu alacağına inandığını belirtti.

Yıldırım, kulüp dergisinin ekim ayı sayısındaki başyazısında, sarı-lacivertli taraftarların takımlarına destek olması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon öncesi yaşadığımız zorunlu değişimin ardından, profesyonel futbol takımımız, yarıştığı kulvarlardaki mücadelesine başladı. Bu başlangıç, hiçbir Fenerbahçelinin arzu etmediği bir başlangıç olsa da, takımımızın uyum sürecini en kısa sürede atlatarak istenilen sonuçlara ulaşacağına inanıyorum. Bu süreçte siz büyük Fenerbahçelilerden isteğimiz, her zaman takımımızın yanında olmanızdır. En kötü günlerde dahi, camiasının birlik ve beraberliği için tek yürek olan taraftarımız yine ayağa kalkacak ve takımımız, hepimizin desteğiyle arzulanan sonuçlara ulaşacaktır. Bize düşen, bu süreçte takımımızı koşulsuz desteklemektir."

Futbolda başlayan sezonun yanı sıra voleybol ve basketbol takımlarının da yeni sezon öncesindeki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Aziz Yıldırım, "Bu hazırlıklar, Fenerbahçe'nin 'yarıştığı her kulvarda zirveye oynama' disipliniyle devam etmektedir. Tüm takımlarımızın ve sporcularımızın amacı her zaman zirvedir." görüşlerini aktardı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, amatör branşlarda elde edilen başarılara değinerek, "İspanya'nın Castellon kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kızlarda birinci erkeklerde ise ikinci olan Fenerbahçe Genç Atletizm Takımı ile Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan milli boksörlerimiz Beyza Saracoğlu, Ayten Çumentor, Urguya Us ve Çağla Aluç'u bir kez daha kutluyor, bu arma ve ülke için mücadele eden tüm sporcularımıza ve şubelerimize bir kez daha başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.