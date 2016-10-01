 Stat neden boştu acaba – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Stat neden boştu acaba

    Stat neden boştu acaba

    'da teknik direktör Van Bronchorst'un yardımcılığını yapan Jan Wouters, taraftar seviyesinin beklentinin altında kaldığını söyledi.

    Geçen sezon 'da görev yapan Wouters, "F.Bahçe bu statta 2. ligden bir takımla bile karşılaşsa daha fazla seyirci olurdu. Boş tribünlere karşı oynadık; bu şansı değerlendiremedik. Merak ediyorum acaba neden boştu" dedi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stat neden boştu acaba haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.