Sözünün eriymiş
Güzel futbol için Gaziantep maçını milat göstermişti, sinyalleri geldi. “Kademeli yüklemelerle fizik gücümüzü artıracağız, savaşan bir ekip olacağız” demişti; Feyenoord maçında herkes en az 70 dakika ‘en üst seviyede’ mücadele etti. F.Bahçe, Advocaat’ın dediği gibi hızlandı, dayanıklılık arttı, güven duygusu zirve yaptı...
Ligde ilk üç haftada sadece 1 puan toplayarak karamsarlık havası estiren Fenerbahçe, bugünlerde taraftarına umut saçıyor. Ligde Kasımpaşa ve Gaziantep maçlarıyla kazanma alışkanlığı yakalayan Kanarya, Feyenoord galibiyetiyle ise grubunda zirveye çıkarken, Avrupa'da da iddiasını ortaya koydu. F.BAHÇE'nin Feyenoord önündeki futbolu taraflı tarafsız herkesten büyük takdir topladı. Yenilmemeye şartlanan takım, bir an olsun maçı bırakmazken, sahada zafere inanmayan yoktu. Savaşçı futbolun yanında pozisyon bakımından da zengin bir maç oynadı Fenerbahçe... Feyenoord maçı gösterdi ki; Dick Advocaat ne söz verdiyse tuttu.
ÖNDE BASKI
F.Bahçe her maç üzerine bir şeyler kattı. Güç kazanan, moral bulan oyuncular aşama kaydetti. Emenike ve Lens, önde rakipleri sürat ve güçleri ile çok zorluyor. Özgür bırakılan Ozan Tufan kendini geliştirdi, güvenini artırdı. Gidecek gözüyle bakılan Josef ise artık daha hareketli; adeta gizli bir 10 numara. Skrtel ve Kjaer yavaş yavaş uyum yakalamaya başladı. Hasan Ali son iki maç itibariyle, Fenerbahçe'deki en iyi maçlarını oynuyor. Volkan Şen konsantrasyonu artırdı. Fizik gücü artan takım hızlandı, dayanıklılık seviyesi arttı, sertleşti, güç parametreleri iyileşti. Bu sayede takım önde baskı yapmaya başladı.
HAVA TOPLARINI VERMİYOR
Vitor Pereira döneminde hiç olmayan ikili-üçlü presler ile rakip hataya zorlanmaya başlandı. Rakiplerin pas bağlantıları kesildi. Geriden ivmelenerek rakipten önce topa müdahale edilme oranları arttı. İkili mücadele kazanma oranları yükseldi. Can yakan hava toplarını kazanma rakamları da tavan yaptı.
4-5 MAÇ SONRA TAM KAPASİTE
Sarı-lacivertlilerin hocası Dick Advocaat, tam da taraftarın istediği gibi bir takım oluşturuyor. En azından veriler bu yönde. Önde basan, rakibe baskı kuran, rakibi ileride karşılamaktan çekinmeyen bir takım olma yolunda hızla ilerliyor Fenerbahçe... Fakat Hollandalı teknik direktör hâlâ çok eksikleri olduğunun da bilincinde. Pas hataları, yanlış pas tercihleri, isabetsiz ortalar ve tam olgunlaşmadan biten kısır organizasyonlar, Advocaat'ın canını sıkmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha yolun başındayız, çalışmalarımız devam ediyor. 4-5 hafta sonra yüzde yüz kapasiteye geleceğiz" dedi.
ÖNDE BASKI
F.Bahçe her maç üzerine bir şeyler kattı. Güç kazanan, moral bulan oyuncular aşama kaydetti. Emenike ve Lens, önde rakipleri sürat ve güçleri ile çok zorluyor. Özgür bırakılan Ozan Tufan kendini geliştirdi, güvenini artırdı. Gidecek gözüyle bakılan Josef ise artık daha hareketli; adeta gizli bir 10 numara. Skrtel ve Kjaer yavaş yavaş uyum yakalamaya başladı. Hasan Ali son iki maç itibariyle, Fenerbahçe'deki en iyi maçlarını oynuyor. Volkan Şen konsantrasyonu artırdı. Fizik gücü artan takım hızlandı, dayanıklılık seviyesi arttı, sertleşti, güç parametreleri iyileşti. Bu sayede takım önde baskı yapmaya başladı.
HAVA TOPLARINI VERMİYOR
Vitor Pereira döneminde hiç olmayan ikili-üçlü presler ile rakip hataya zorlanmaya başlandı. Rakiplerin pas bağlantıları kesildi. Geriden ivmelenerek rakipten önce topa müdahale edilme oranları arttı. İkili mücadele kazanma oranları yükseldi. Can yakan hava toplarını kazanma rakamları da tavan yaptı.
4-5 MAÇ SONRA TAM KAPASİTE
Sarı-lacivertlilerin hocası Dick Advocaat, tam da taraftarın istediği gibi bir takım oluşturuyor. En azından veriler bu yönde. Önde basan, rakibe baskı kuran, rakibi ileride karşılamaktan çekinmeyen bir takım olma yolunda hızla ilerliyor Fenerbahçe... Fakat Hollandalı teknik direktör hâlâ çok eksikleri olduğunun da bilincinde. Pas hataları, yanlış pas tercihleri, isabetsiz ortalar ve tam olgunlaşmadan biten kısır organizasyonlar, Advocaat'ın canını sıkmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha yolun başındayız, çalışmalarımız devam ediyor. 4-5 hafta sonra yüzde yüz kapasiteye geleceğiz" dedi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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