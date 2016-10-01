Saçım şekil, önümden çekil
‘Bitti’ denilen Emenike, Advocaat’la yeniden doğdu. Son üç zaferin baş mimarı ve doğal olarak da havalı...
10 maçta 6 gol, 2 asist... İşte Emmanuel Emenike'nin bu sezon şu ana kadar ortaya koyduğu performans. 2014-05 sezonunun ardından neredeyse ağlayarak gitmişti F.Bahçe'den. Aynı sezon içinde önce Al Ain, sonra West Ham'ın yolunu tuttu Nijeryalı golcü. Vasat maçlar çıkardı. Milli takıma da veda etmişti. Herkes Emenike'nin artık bittiğini düşünürken, Dick Advoacat'la adeta küllerinden doğdu...
HAVAN BATSIN!
İki Monaco maçında 3 gol atan, sonrasında ise birkaç maç durgunluk devresi geçiren Emenike, Kasımpaşa maçında ise patlama yaptı. 1 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. Gaziantep'i de boş geçmedi; golünü yazdı. Feyenoord'a attığı gol ise akıllara zarardı. Sıfıra yakın yerden topu filelerle kucaklaştırıp Kanarya'yı Avrupa Ligi'nde zirveye uçurdu. Bugünlerde boyalı saçlarıyla dikkat çekiyor. "Saçım şekil, önümden çekil" diyerekten havalı havalı dolaşıyor...
PARASINI EVE YATIRIYOR
2014 Nijerya güzeli İheoma Nnadi ile evlilik hazırlığı yapan Emenike, artık İstanbul gecelerinden uzakta yaşıyor. 29 yaşındaki futbolcu, kazandığı paraları ise gayrimenkule yatırıyor... Nnadi ile nişanlandıktan sonra geçen süreçte 19 milyon dolar harcayarak, İngiltere, Dubai ve Nijerya'da evler aldı.
HAVAN BATSIN!
İki Monaco maçında 3 gol atan, sonrasında ise birkaç maç durgunluk devresi geçiren Emenike, Kasımpaşa maçında ise patlama yaptı. 1 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. Gaziantep'i de boş geçmedi; golünü yazdı. Feyenoord'a attığı gol ise akıllara zarardı. Sıfıra yakın yerden topu filelerle kucaklaştırıp Kanarya'yı Avrupa Ligi'nde zirveye uçurdu. Bugünlerde boyalı saçlarıyla dikkat çekiyor. "Saçım şekil, önümden çekil" diyerekten havalı havalı dolaşıyor...
PARASINI EVE YATIRIYOR
2014 Nijerya güzeli İheoma Nnadi ile evlilik hazırlığı yapan Emenike, artık İstanbul gecelerinden uzakta yaşıyor. 29 yaşındaki futbolcu, kazandığı paraları ise gayrimenkule yatırıyor... Nnadi ile nişanlandıktan sonra geçen süreçte 19 milyon dolar harcayarak, İngiltere, Dubai ve Nijerya'da evler aldı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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