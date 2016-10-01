 Saçım şekil, önümden çekil – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Saçım şekil, önümden çekil

    Saçım şekil, önümden çekil

    ‘Bitti’ denilen , Advocaat’la yeniden doğdu. Son üç zaferin baş mimarı ve doğal olarak da havalı...

    10 maçta 6 gol, 2 asist... İşte Emmanuel 'nin bu sezon şu ana kadar ortaya koyduğu performans. 2014-05 sezonunun ardından neredeyse ağlayarak gitmişti F.Bahçe'den. Aynı sezon içinde önce Al Ain, sonra West Ham'ın yolunu tuttu Nijeryalı golcü. Vasat maçlar çıkardı. Milli takıma da veda etmişti. Herkes Emenike'nin artık bittiğini düşünürken, Dick Advoacat'la adeta küllerinden doğdu...

    HAVAN BATSIN!
    İki maçında 3 gol atan, sonrasında ise birkaç maç durgunluk devresi geçiren Emenike, maçında ise patlama yaptı. 1 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. Gaziantep'i de boş geçmedi; golünü yazdı. 'a attığı gol ise akıllara zarardı. Sıfıra yakın yerden topu filelerle kucaklaştırıp Kanarya'yı Avrupa Ligi'nde zirveye uçurdu. Bugünlerde boyalı saçlarıyla dikkat çekiyor. "Saçım şekil, önümden çekil" diyerekten havalı havalı dolaşıyor...

    PARASINI EVE YATIRIYOR
    2014 Nijerya güzeli İheoma Nnadi ile evlilik hazırlığı yapan Emenike, artık İstanbul gecelerinden uzakta yaşıyor. 29 yaşındaki futbolcu, kazandığı paraları ise gayrimenkule yatırıyor... Nnadi ile nişanlandıktan sonra geçen süreçte 19 milyon dolar harcayarak, İngiltere, Dubai ve Nijerya'da evler aldı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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