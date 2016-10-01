Ozan Tufan nişanlandı
Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ozan Tufan, dün akşam aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.
Fenerbahçe'de son günlerde iyi bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, dün akşam aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Evliliğe bir adım daha yaklaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcunun nişan yüzüklerini Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel taktı. Bursa'da gerçekleştirilen nişan törenine Volkan Şen ile Mehmet Topal da katıldı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 20
Yorum
nihat haklisiniz terimden önce milli takim dünya sampiyonu olmustu
- Kaleciye 4 yıl men!
Toplam 1
Yorum
Birol Yani 4 Yil sonra yine Tekme atabilir ? LISANSI alinmali !!!!!
- Yaralı Kartal!
Toplam 9
Yorum
TArık gsli kardeşlerim allah razı olsun bir beşiktaşlı olarak sizi tebrik ederim şampiyonluk yarışımız bunun gibi tatlı olur inş hakeden kaldırsın kupayı
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