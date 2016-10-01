 Ozan Tufan, nişanlandı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ozan Tufan, nişanlandı

    Ozan Tufan, nişanlandı

    ’nin genç futbolcusu Ozan Tufan, dün akşam aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.

    'de son günlerde iyi bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, dün akşam aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Evliliğe bir adım daha yaklaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcunun nişan yüzüklerini 'nin kaptanı Volkan Demirel taktı. Bursa'da gerçekleştirilen nişan törenine Volkan Şen ile Mehmet Topal da katıldı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:04
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