Ozan Tufan, nişanlandı
Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ozan Tufan, dün akşam aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:04
- Stat neden boştu acaba
Toplam 9
Yorum
EMENİKE BEY DİYECEKSİNİZ 1- BİLET FİYATLARI İNSANLARIMIZA UYGUN DEGİL DÜŞMELİ 30 40 50 LİRAYA 2-AZİZ YILDIRIM ALEHİNE TEZARUHAT YAPANLARI MAÇA ALMADI GFB Yİ VE ARTIK GELMİYOLAR TARAFTARLA KAVGALI VEDE BU OLAY ÇOK ETKİLEDİ DAHADA GELMİCEKLER BAYA KALABALIK TOPLULUK SADECE DEPLASMANA GİDİYOLAR 3-OYNAN FUTBOL DAHA YENİ YENİ OTURUYOR
- 2 hafta istiyorum
Toplam 4
Yorum
RVP BEY DİYECEKSİNİZ Mr.Rvp dönüşünüzü bekliyoruz efendim ama emenike yi kesemezsiniz emenike bey çok formda
- Saçım şekil, önümden çekil
Toplam 2
Yorum
EMENİKE BEY DİYECEKSİNİZ EMENİKE ÇOŞUYOR ABUBAKIYOR ANCA BİZİM ABUBAKAR BAKADURSUN ZATEN KAZIK YEDİK LENSDA UÇUYOR VOLKAN ŞENDE UÇUYOR NOLDU BU TAKIMA ANLAMADIM OZAN VE JOSEF BİLE ÇOŞTU HAYIRLISI
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