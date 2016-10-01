Osmanlıspor maçına üst düzey önlem

Valiliğin, Fenerbahçe'nin Ankara'ya geldiği andan itibaren alacağı önlemler:



1-Fenerbahçe Ankara'ya indiği andan itibaren, Hava alanı ve Otel yolu dahil olmak üzere 60 çevik kuvvet polisi eşlik edecek.



2-Otel stat arası trafik açık tutulacak ve kafile hızlı bir şekilde maç sahasına ulaştırılacak



3-Osmanlı stadının bulunduğu Yeni Kent girişi ve stat çevresinde 3 ayrı barikat oluşturulacak.



4-Sırt çantalı hiçbir taraftar 2. Barikattan içeri alınmayacak.



5-Karşılaşmada görev yapacak olan Gazeteciler dışında 2. Barikattan sırt çanta içeri giremeyecek



6-Maça gelen taraftarların araçları 1. Barikatta tek tek aranacak ve stat yakınlarına park edilmeyecek



7-Taraftarlar için yollarda kontrol noktaları oluşturulacak ve şüpheli görülen araçlar durdurulacak.



8-Taraftarlar üzerinde kesici,yanıcı ve bozuk para olan hiç bir madde stada sokulmayacak.