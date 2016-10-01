Osmanlıspor maçına üst düzey önlem
Ankara Valiliği, Fenerbahçe'nin Ankara'ya gelişinden itibaren güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Maç öncesi ve sonrasında 1700 polis, 120 özel güvenlik görevlisi toplam 1820 kişi görev yapacak. Süper Lig'de pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Osmanlıspor Stadı ve çevresinde, adeta kuş uçmayacak.
Valiliğin, Fenerbahçe'nin Ankara'ya geldiği andan itibaren alacağı önlemler:
1-Fenerbahçe Ankara'ya indiği andan itibaren, Hava alanı ve Otel yolu dahil olmak üzere 60 çevik kuvvet polisi eşlik edecek.
2-Otel stat arası trafik açık tutulacak ve kafile hızlı bir şekilde maç sahasına ulaştırılacak
3-Osmanlı stadının bulunduğu Yeni Kent girişi ve stat çevresinde 3 ayrı barikat oluşturulacak.
4-Sırt çantalı hiçbir taraftar 2. Barikattan içeri alınmayacak.
5-Karşılaşmada görev yapacak olan Gazeteciler dışında 2. Barikattan sırt çanta içeri giremeyecek
6-Maça gelen taraftarların araçları 1. Barikatta tek tek aranacak ve stat yakınlarına park edilmeyecek
7-Taraftarlar için yollarda kontrol noktaları oluşturulacak ve şüpheli görülen araçlar durdurulacak.
8-Taraftarlar üzerinde kesici,yanıcı ve bozuk para olan hiç bir madde stada sokulmayacak.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:13
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 2
Yorum
Mayısta görebilirsiniz. EKİM AYI ZORLU KUPA MAÇLARI: FB - M. UNİTED; BJK -NAPOLİ; OSMANLI - VİLLERREAL; KONYA - BRAGA; GS - DERSİMSPOR; TRABZONSPOR - ÇORUMSPOR
- Melo geri dönebilir
Toplam 5
Yorum
İLHAM AZERİ Dönemez ! 34*lük Melo*nun bize zarar*ı çok olur. Galatasaray aşkı.....Gülüyorum... O aşk olsaydı, gitmezdi
- Lens Avrupa Ligi'nde “haftanın oyuncusu”
Toplam 6
Yorum
özer Lensin satın alma opsiyonunu neden vermedikleri ortaya cıktı
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