 Osmanlıspor ile 15. randevu – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Osmanlıspor ile 15. randevu

    Osmanlıspor ile 15. randevu

    ile eski adı olan Osmanlıspor arasında geride kalan maçından 2'si hükmen olmak üzere 9'unu sarı-lacivertliler, 2'sini başkent ekibi kazandı. Ankara'da yapılan 7 lig maçından, 2'sinde Osmanlıspor, biri hükmen olmak üzere 3'ünde galip geldi.

    ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.

    Sarı-lacivertliler, eski adı olan rakibiyle geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi.

    , geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 3 müsabaka ise berabere bitti.

    Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 24 golüne, Ankara temsilcisi 11 golle yanıt verdi.

    Geçen sezon Ankara'daki maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.

    Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

    Ankara'daki maçlar

    Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 7 lig maçından, 2'sini ev sahibi ekip, biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 10 golle yanıt verdi.

    Maçlar

    Fenerbahçe ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2004-2005 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 1 - 0
    Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Fenerbahçe 0 - 1
    2005-2006 Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 1
    Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 1
    2006-2007 Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2
    Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 1
    2007-2008 Fenerbahçe-Ankaraspor 4 - 2
    Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2
    2008-2009 Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 0
    Ankaraspor-Fenerbahçe 1 - 0
    2009-2010 Fenerbahçe-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 0
    Ankaraspor-Fenerbahçe (Hükmen) 0 - 3
    2015-2016 Osmanlıspor-Fenerbahçe 0 - 1
    Fenerbahçe-Osmanlıspor 0 - 0

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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