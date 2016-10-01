Osmanlıspor ile 15. randevu

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 3 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 24 golüne, Ankara temsilcisi 11 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Ankara'daki maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

Ankara'daki maçlar

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 7 lig maçından, 2'sini ev sahibi ekip, biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 10 golle yanıt verdi.

Maçlar

Fenerbahçe ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: