Osmanlıspor ile 15. randevu
Fenerbahçe ile eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında geride kalan 14 lig maçından 2'si hükmen olmak üzere 9'unu sarı-lacivertliler, 2'sini başkent ekibi kazandı. Ankara'da yapılan 7 lig maçından, 2'sinde Osmanlıspor, biri hükmen olmak üzere 3'ünde Fenerbahçe galip geldi.
Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 3 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 24 golüne, Ankara temsilcisi 11 golle yanıt verdi.
Geçen sezon Ankara'daki maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.
Ankara'daki maçlar
Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 7 lig maçından, 2'sini ev sahibi ekip, biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 10 golle yanıt verdi.
Maçlar
Fenerbahçe ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2004-2005
|Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor
|1 - 0
|Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Fenerbahçe
|0 - 1
|2005-2006
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|2 - 1
|Ankaraspor-Fenerbahçe
|2 - 1
|2006-2007
|Ankaraspor-Fenerbahçe
|2 - 2
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|2 - 1
|2007-2008
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|4 - 2
|Ankaraspor-Fenerbahçe
|2 - 2
|2008-2009
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|2 - 0
|Ankaraspor-Fenerbahçe
|1 - 0
|2009-2010
|Fenerbahçe-Ankaraspor (Hükmen)
|3 - 0
|Ankaraspor-Fenerbahçe (Hükmen)
|0 - 3
|2015-2016
|Osmanlıspor-Fenerbahçe
|0 - 1
|Fenerbahçe-Osmanlıspor
|0 - 0
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:27
- Stat neden boştu acaba
Toplam 1
Yorum
kene niye olacak fitik yok millette neyle gelek maça altın dişimi bozdurak
- Sabri: Aylık gelirim 10 bin lira
Toplam 1
Yorum
uçan adam sabri sabri neyin kafasını yaşıyor ya :) yıllık 4,8 milyon tl aylık 400 bin euro vay be paraya bak milletle alay ediyor senin karının bindiği lamborghini aylık masrafı 10 bin tl :)
- "La Liga doğru tercihti"
Toplam 4
Yorum
AhmetGS kesinlikle abi. fatih terim ilk 2 senesinde aynı sistemi oynatmıştı. top rakipteyken 4lü forvete dönüyorduk. önde baskı ile rakip panikliyordu. sonuç olarak kaleye ne kadar yakınsan, ne kadar çok oyuncu varsa. gol atma şansında o kadar artıyor. zaten rakip paniklediği için kontra atağa bile düzgün çıkamıyor. bunu Real maçında bile gördük :)
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