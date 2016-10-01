 Mou’nun Fener korkusu – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Mou’nun Fener korkusu

    Mou’nun Fener korkusu

    Portekizli hoca, zorlu fisktürden dert yandı

    'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın hocası Mourinho zorlu fisktürden dert yandı. Portekizli, maç yoğunlundan şikayet edip bu zorlu tempoda F.Bahçe'den çekindiklerini kaydetti. Mourinho, süreci değiştirmenin imkansız olduğunu ekleyerek şöyle dedi: " maçı pazartesi oynayacağız. Liverpool'dan sonra perşembe günü de F.Bahçe maçı var, iki güçlü ekiple karşılaşacağız."
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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