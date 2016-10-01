Mou’nun Fener korkusu
Portekizli hoca, zorlu fisktürden dert yandı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın hocası Mourinho zorlu fisktürden dert yandı. Portekizli, maç yoğunlundan şikayet edip bu zorlu tempoda F.Bahçe'den çekindiklerini kaydetti. Mourinho, süreci değiştirmenin imkansız olduğunu ekleyerek şöyle dedi: "Liverpool maçı pazartesi oynayacağız. Liverpool'dan sonra perşembe günü de F.Bahçe maçı var, iki güçlü ekiple karşılaşacağız."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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