Lens'ten taraftar yorumu:

Kulüp dergisinin ekim ayı sayısında röportajı yayımlanan Jeremain Lens, sahaya ilk çıktığı Bursaspor maçından itibaren taraftarın desteğini hissettiğini aktararak, "Fenerbahçe'de olduğum sürece, galibiyetlere uzanabilmek için tüm katkımı vereceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 1 sezon kiralık geldiğini hatırlatan Hollandalı futbolcu, "Sözleşmem hakkında konuşmak için daha erken. Fenerbahçe tarafından "İyi ve başarılı bir oyuncuydu. Bize katkı yaptı" diye hatırlanmak isterim. Bu da tamamen benim sahada neler yapacağıma bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Lens, teknik direktör Dick Advocaat'ı çok yakından tanıdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce 3 kulüpte (AZ Alkmar, PSV Eindhoven ve Sunderland) hocamızla çalıştım. Hocamızı bu açıdan çok yakından tanıyorum. Aramızda birbirimize güven duyduğumuz bir ilişki var. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ama bundan dolayı ben ona, o bana farklı davranıyor gibi bir durum kesinlikle düşünülmesin. Kasımpaşa maçında da bu durum açık bir şekilde gözüktü. Advocaat, iyi ve dürüst bir insan. Bir şey söylemek istiyorsa, bunu direkt yüzünüze söyler. Onun için kim olduğunuz hiç fark etmez. Futbola büyük bir tutku duyuyor ve enerjisini takıma yansıtmaya çalışıyor. Antrenmanlarda da bunu görebilirsiniz. Hep oyunculara yakın durmaya çalışıyor, ihtiyacımız olan formu kazanabilmemiz için her şeyi yapıyor."