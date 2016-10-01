Lens'ten taraftar yorumu:
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeramain Lens, sarı-lacivertli takımda galibiyetlere uzanabilmek için tüm katkısını vereceğini belirtti.
Kulüp dergisinin ekim ayı sayısında röportajı yayımlanan Jeremain Lens, sahaya ilk çıktığı Bursaspor maçından itibaren taraftarın desteğini hissettiğini aktararak, "Fenerbahçe'de olduğum sürece, galibiyetlere uzanabilmek için tüm katkımı vereceğim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye 1 sezon kiralık geldiğini hatırlatan Hollandalı futbolcu, "Sözleşmem hakkında konuşmak için daha erken. Fenerbahçe tarafından "İyi ve başarılı bir oyuncuydu. Bize katkı yaptı" diye hatırlanmak isterim. Bu da tamamen benim sahada neler yapacağıma bağlı." değerlendirmesinde bulundu.
Lens, teknik direktör Dick Advocaat'ı çok yakından tanıdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Daha önce 3 kulüpte (AZ Alkmar, PSV Eindhoven ve Sunderland) hocamızla çalıştım. Hocamızı bu açıdan çok yakından tanıyorum. Aramızda birbirimize güven duyduğumuz bir ilişki var. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ama bundan dolayı ben ona, o bana farklı davranıyor gibi bir durum kesinlikle düşünülmesin. Kasımpaşa maçında da bu durum açık bir şekilde gözüktü. Advocaat, iyi ve dürüst bir insan. Bir şey söylemek istiyorsa, bunu direkt yüzünüze söyler. Onun için kim olduğunuz hiç fark etmez. Futbola büyük bir tutku duyuyor ve enerjisini takıma yansıtmaya çalışıyor. Antrenmanlarda da bunu görebilirsiniz. Hep oyunculara yakın durmaya çalışıyor, ihtiyacımız olan formu kazanabilmemiz için her şeyi yapıyor."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:15
- Stat neden boştu acaba
Toplam 9
Yorum
EMENİKE BEY DİYECEKSİNİZ 1- BİLET FİYATLARI İNSANLARIMIZA UYGUN DEGİL DÜŞMELİ 30 40 50 LİRAYA 2-AZİZ YILDIRIM ALEHİNE TEZARUHAT YAPANLARI MAÇA ALMADI GFB Yİ VE ARTIK GELMİYOLAR TARAFTARLA KAVGALI VEDE BU OLAY ÇOK ETKİLEDİ DAHADA GELMİCEKLER BAYA KALABALIK TOPLULUK SADECE DEPLASMANA GİDİYOLAR 3-OYNAN FUTBOL DAHA YENİ YENİ OTURUYOR
- 2 hafta istiyorum
Toplam 4
Yorum
RVP BEY DİYECEKSİNİZ Mr.Rvp dönüşünüzü bekliyoruz efendim ama emenike yi kesemezsiniz emenike bey çok formda
- Saçım şekil, önümden çekil
Toplam 2
Yorum
EMENİKE BEY DİYECEKSİNİZ EMENİKE ÇOŞUYOR ABUBAKIYOR ANCA BİZİM ABUBAKAR BAKADURSUN ZATEN KAZIK YEDİK LENSDA UÇUYOR VOLKAN ŞENDE UÇUYOR NOLDU BU TAKIMA ANLAMADIM OZAN VE JOSEF BİLE ÇOŞTU HAYIRLISI
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