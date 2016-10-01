 Lens Avrupa Ligi'nde “haftanın oyuncusu” – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Avrupa Ligi'nde “haftanın oyuncusu”

    Lens Avrupa Ligi'nde “haftanın oyuncusu”

    , maçında gösterdiği başarılı performansla Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

    'nın resmi sitesinde yapılan oylamada yüzde 70'lik oyla ilk sırada yer alan Hollandalı oyuncuyu, yüzde 11'lik oyla Giuliano ve yüzde 9'luk oyla Kovalenko takip etti. Sahanın yıldızı olan , Emenike'nin golü öncesinde topu Kuyt'tan çaldı ve gole de doğrudan etki yaptı.

    OYNAMASI ŞÜPHELİ
    maçında arka adalesinde ağrı hissedip 85. dakikada sahayı terk eden Lens, dünkü idmana
    Lens, Avrupa Ligi'nde çıkmadı. Hollandalı oyuncunun Osmanlı'ya karşı oynaması şüpheli. 77'de sakatlanıp çıkan Hasan Ali de çalışmada yer almadı; onun da durumu belirsiz
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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