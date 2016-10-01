Lens Avrupa Ligi'nde “haftanın oyuncusu”
Lens, Feyenoord maçında gösterdiği başarılı performansla UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.
UEFA'nın resmi sitesinde yapılan oylamada yüzde 70'lik oyla ilk sırada yer alan Hollandalı oyuncuyu, yüzde 11'lik oyla Giuliano ve yüzde 9'luk oyla Kovalenko takip etti. Sahanın yıldızı olan Lens, Emenike'nin golü öncesinde topu Kuyt'tan çaldı ve gole de doğrudan etki yaptı.
OYNAMASI ŞÜPHELİ
Feyenoord maçında arka adalesinde ağrı hissedip 85. dakikada sahayı terk eden Lens, dünkü idmana
Lens, Avrupa Ligi'nde çıkmadı. Hollandalı oyuncunun Osmanlı'ya karşı oynaması şüpheli. 77'de sakatlanıp çıkan Hasan Ali de çalışmada yer almadı; onun da durumu belirsiz
OYNAMASI ŞÜPHELİ
Feyenoord maçında arka adalesinde ağrı hissedip 85. dakikada sahayı terk eden Lens, dünkü idmana
Lens, Avrupa Ligi'nde çıkmadı. Hollandalı oyuncunun Osmanlı'ya karşı oynaması şüpheli. 77'de sakatlanıp çıkan Hasan Ali de çalışmada yer almadı; onun da durumu belirsiz
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Lens Avrupa Ligi'nde “haftanın oyuncusu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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