Keşke sen de olsaydın!

UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Feyenoord karşılaşmasını tribünden izleyen Volkan Şen, "Bu benim cezalı son maçımdı.

Oynayamamak beni üzüyordu. Artık takımımı yılnız bırakmayacağım" dedi. Öte yandan başkan Aziz Yıldırım'ın başarılı futbolcu ile maç sonrası yaptığı sohbette "Keşke şu maçta sen de olsaydın" diyerek Volkan'a olan güvenini söylediği gelen haberler arasında.