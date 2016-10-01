 Keşke sen de olsaydın! – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Keşke sen de olsaydın!

    Keşke sen de olsaydın!

    'dan aldığı ceza nedeniyle karşılaşmasını tribünden izleyen , "Bu benim cezalı son maçımdı.

    Oynayamamak beni üzüyordu. Artık takımımı yılnız bırakmayacağım" dedi. Öte yandan başkan Aziz Yıldırım'ın başarılı futbolcu ile maç sonrası yaptığı sohbette "Keşke şu maçta sen de olsaydın" diyerek Volkan'a olan güvenini söylediği gelen haberler arasında.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Keşke sen de olsaydın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.