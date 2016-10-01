 Hasan Ali muradına erdi – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hasan Ali muradına erdi

    Hasan Ali muradına erdi
    'nin yükselen değeri Hasan Ali, ödülünü Milli Takım'ın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilerek aldı. Başarılı futbolcu, "Milli Takım'da yeniden oynamak rüyalarıma giriyor" demişti. İsmail Köybaşı, Şener, Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Volkan Şen, aday kadroya dahil edilen sarı-lacivertli diğer oyuncular oldular.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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