Fenerbahçe'ye kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lens ve Van der Wiel kadroya alınmadı.
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcular Jeremain Lens ile Gregory van der Wiel sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptıkları taktik antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertlilerin Ankara kafilesine iki Hollandalı isim dahil edilmedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord maçında 90 dakika forma giyen Van der Wiel ile karşılaşmanın son bölümünde sol arka adalesinden sakatlanan Lens, başkente götürülmedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Lens ve Van der Wiel'in ile bir diğer sakat futbolcu Jose Fernandao'nun yanı sıra Salih Uçan ve kaleci Fabiano Ribeiro'yu da 19 kişilik kadroya almadı.
Fenerbahçe'nin 19 kişilik Osmanlıspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Josef de Souza, Alper Potuk, Miroslav Stoch, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:56
- Ceza sahasına orta yağdırdılar
Toplam 4
Yorum
şenol hoca aboubakarı kazanacam diye cenki bitirecek cenk gomezin arkasında bekledi ama gomezin kalitesi ve geçmişte neler yaptığı belliydi aboubakar bugune kadar ne yapmis ki her hafta gol atan cenk bekliyor bu adam oynuyor oynatıyorsan mantıklı bir açıklaması olmalı ama 5-6 maçtır biz bişey goremedik nedense
- Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar
Toplam 12
Yorum
Fevzi Saçlı Ukalalık yapanlara şunu hatırlatmak gerekir " Her aferine koşan tazının ayağı çabuk kırılır" Hayat şımarıklığı asla affetmez.
- A Milli Takım kadrosunu beğendi!
Toplam 22
Yorum
asss Arda yaz ayıyla beraber 7 ay futbol oynamadı fatih terim onu kadroya aldı bu adam hala formsuzken şampiyonayada alındı peki şimdi yok
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