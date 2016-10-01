Fenerbahçe'ye kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcular Jeremain Lens ile Gregory van der Wiel sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptıkları taktik antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertlilerin Ankara kafilesine iki Hollandalı isim dahil edilmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord maçında 90 dakika forma giyen Van der Wiel ile karşılaşmanın son bölümünde sol arka adalesinden sakatlanan Lens, başkente götürülmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Lens ve Van der Wiel'in ile bir diğer sakat futbolcu Jose Fernandao'nun yanı sıra Salih Uçan ve kaleci Fabiano Ribeiro'yu da 19 kişilik kadroya almadı.

Fenerbahçe'nin 19 kişilik Osmanlıspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Josef de Souza, Alper Potuk, Miroslav Stoch, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike.