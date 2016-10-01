 F.Bahçe bir beden büyük geldi – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    F.Bahçe bir beden büyük geldi

    F.Bahçe bir beden büyük geldi

    Hollanda basını, ’un karşısında tutunamayarak silindiğini yazdı

    NOS Televizyonu: , 'a bir beden büyük. Kuyt'un büyük hatası 'ye golü getirdi. İkinci yarı 'uyanan' eski Fenerbahçeli yıldız, Volkan Demirel engelini aşamadı. ANP: Feyenoord, ligde ve Avrupa'daki iyi başlangıcını Fenerbahçe karşısında sürdüremedi. Fenerbahçe çok etkili bir sergileyip, Kuyt tarafından yapılan "aptalca bir hata" sonucu golü buldu. Volkskrant: Rotterdam ekibi rüya gibi başladığı Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe karşısında tanınmaz haldeydi. Telegraaf: Feyenoord, Hollandalılaşmış Fenerbahçe'ye Kuyt'un hatası nedeniyle kaybetti.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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