F.Bahçe bir beden büyük geldi
Hollanda basını, Feyenoord’un Fenerbahçe karşısında tutunamayarak silindiğini yazdı
NOS Televizyonu: Fenerbahçe, Feyenoord'a bir beden büyük. Kuyt'un büyük hatası Fenerbahçe'ye golü getirdi. İkinci yarı 'uyanan' eski Fenerbahçeli yıldız, Volkan Demirel engelini aşamadı. ANP: Feyenoord, ligde ve Avrupa'daki iyi başlangıcını Fenerbahçe karşısında sürdüremedi. Fenerbahçe çok etkili bir futbol sergileyip, Kuyt tarafından yapılan "aptalca bir hata" sonucu golü buldu. Volkskrant: Rotterdam ekibi rüya gibi başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe karşısında tanınmaz haldeydi. Telegraaf: Feyenoord, Hollandalılaşmış Fenerbahçe'ye Kuyt'un hatası nedeniyle kaybetti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
F.Bahçe bir beden büyük geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.