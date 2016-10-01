 Eke, F.Bahçe’nin psikoloğu – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Eke, F.Bahçe’nin psikoloğu

    Eke, F.Bahçe’nin psikoloğu
    Kulübü'nün, bir türlü gol vuruşlarını yapamayan Volkan Şen için psikolog tuttuğu yönündeki habere, teknik direktör Dick Advocat "Bunu söyleyen aptaldır" diye yorum yapmıştı. Sarı-lacivertli kulübe, geçmişte milli takıma da çalışan psikolog İbrahim Eke'nin danışmanlık yaptığı öğrenildi. Eke, kurucuları arasında yer aldığı INDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde görev yapıyor.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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