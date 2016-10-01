Eke, F.Bahçe’nin psikoloğu
Fenerbahçe Kulübü'nün, bir türlü gol vuruşlarını yapamayan Volkan Şen için psikolog tuttuğu yönündeki habere, teknik direktör Dick Advocat "Bunu söyleyen aptaldır" diye yorum yapmıştı. Sarı-lacivertli kulübe, geçmişte milli takıma da çalışan psikolog İbrahim Eke'nin danışmanlık yaptığı öğrenildi. Eke, kurucuları arasında yer aldığı INDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde görev yapıyor.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Eke, F.Bahçe’nin psikoloğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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