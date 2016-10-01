 Çok daha iyi olacağız – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Çok daha iyi olacağız

    Çok daha iyi olacağız

    , galibiyetleri sürdüreceklerini vurgulayıp “Her hafta futbolumuzu biraz daha ilerletiyoruz” dedi

    Takımın yapıtaşlarından olan Mehmet Topal, artık çıkışa geçtiklerini belirterek, çok daha iyi bir ortaya koyacaklarının altını çizdi.

    Tecrübeli oyuncu, her geçen hafta üstüne koyarak ilerlediklerini vurgularken, bunun nedeni olarak da hocanın isteklerini eksiksiz yapmaya çalışmaları olarak gösterdi. Seri galibiyetlere devam etmeleri gerektiğini, ligde de kaybedilen puanları telafi edeceklerini dile getiren sarı-lacivertli milli futbolcu, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Daha üst seviyede mücadele ediyoruz. Biz böyle oldukça stadımız da dolacak böylece taraftarlarımızın desteğiyle bizi kimse tutamaz" ifadesini kullandı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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