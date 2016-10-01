Çok daha iyi olacağız
Mehmet Topal, galibiyetleri sürdüreceklerini vurgulayıp “Her hafta futbolumuzu biraz daha ilerletiyoruz” dedi
Takımın yapıtaşlarından olan Mehmet Topal, artık çıkışa geçtiklerini belirterek, çok daha iyi bir futbol ortaya koyacaklarının altını çizdi.
Tecrübeli oyuncu, her geçen hafta üstüne koyarak ilerlediklerini vurgularken, bunun nedeni olarak da hocanın isteklerini eksiksiz yapmaya çalışmaları olarak gösterdi. Seri galibiyetlere devam etmeleri gerektiğini, ligde de kaybedilen puanları telafi edeceklerini dile getiren sarı-lacivertli milli futbolcu, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Daha üst seviyede mücadele ediyoruz. Biz böyle oldukça stadımız da dolacak böylece taraftarlarımızın desteğiyle bizi kimse tutamaz" ifadesini kullandı.
Tecrübeli oyuncu, her geçen hafta üstüne koyarak ilerlediklerini vurgularken, bunun nedeni olarak da hocanın isteklerini eksiksiz yapmaya çalışmaları olarak gösterdi. Seri galibiyetlere devam etmeleri gerektiğini, ligde de kaybedilen puanları telafi edeceklerini dile getiren sarı-lacivertli milli futbolcu, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Daha üst seviyede mücadele ediyoruz. Biz böyle oldukça stadımız da dolacak böylece taraftarlarımızın desteğiyle bizi kimse tutamaz" ifadesini kullandı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Çok daha iyi olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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