 ‘Çantayla maça gelmeyin’ – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    ‘Çantayla maça gelmeyin’

    ‘Çantayla maça gelmeyin’
    F.Bahçe, futbolda yarın Osmanlıspor'la, basketbol ise çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde Anadolu Efes ile oynayacak. Kulüp, bu maçlar öncesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı uyarısını taraftarlarla paylaştı. Taraftarların yanlarında getirebilecekleri her türlü çanta, poşet ve benzeri gibi maddelerinin stada ve salona alınmayacağı aktarıldı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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