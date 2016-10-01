‘Çantayla maça gelmeyin’
F.Bahçe, futbolda yarın Osmanlıspor'la, basketbol ise çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde Anadolu Efes ile oynayacak. Kulüp, bu maçlar öncesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı uyarısını taraftarlarla paylaştı. Taraftarların yanlarında getirebilecekleri her türlü çanta, poşet ve benzeri gibi maddelerinin stada ve salona alınmayacağı aktarıldı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
‘Çantayla maça gelmeyin’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.