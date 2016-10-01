2 hafta istiyorum
Van Persie, eski formuna kavuşmak için tarih verdi: “Elimden gelenin fazlasını verip F.Bahçe’ye katkı sağlamak istiyorum” diyen Hollandalı, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: 90 dakika boyunca oynayacak hale gelmem 2 hafta sürer. Harika bir dönüş yapacağım.
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin Van Persie, sakatlıkların ardından forma girmeye başladığını belirtip az bir zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Geçen haftaki cuma gününden beri takımla idmanlara çıktığını bildiren RVP, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" dedi. Sezon başından bu yana hiçbir maçta 90 dakika görev alamayan 32 yaşındaki forvet, "2 hafta daha çok çalışarak maçlarda çok daha fazla oynayacak duruma geleceğim. Amacım 90 dakika sahada kalmak. Bunu için çok çalışıyorum. Harika bir geri dönüş yapmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.
ADVOCAAT ÇOK İYİ BİR HOCA
Persie, teknik direktör Advocaat ile ilgili de yorum yaptı. Vatandaşının çok iyi bir hoca olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Hollanda felsefesine sahip bir hoca. Bu nedenle daha çok pas ve baskı kurma üzerine oynatıyor. Fenerbahçe için elinden geleni yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.
TAKIMIN GELİŞİMİ FARK EDİLİYOR
Persie, Dick Advocaat'ın antrenman programından memnuniyetine de dile getirdi. Golcü oyuncu, kaliteli idmanlar yaptıklarını 'fantastik' sözcüğüyle açıklarken, bunun takıma sağladığı faydayı ise şöyle anlattı: "Bu idmanların yansımalarını maçlarda görüyorsunuz. Değişmeye ve gelişmeye başladığımız çok açık. Önemli bir yol katettik."
ADVOCAAT ÇOK İYİ BİR HOCA
Persie, teknik direktör Advocaat ile ilgili de yorum yaptı. Vatandaşının çok iyi bir hoca olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Hollanda felsefesine sahip bir hoca. Bu nedenle daha çok pas ve baskı kurma üzerine oynatıyor. Fenerbahçe için elinden geleni yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.
TAKIMIN GELİŞİMİ FARK EDİLİYOR
Persie, Dick Advocaat'ın antrenman programından memnuniyetine de dile getirdi. Golcü oyuncu, kaliteli idmanlar yaptıklarını 'fantastik' sözcüğüyle açıklarken, bunun takıma sağladığı faydayı ise şöyle anlattı: "Bu idmanların yansımalarını maçlarda görüyorsunuz. Değişmeye ve gelişmeye başladığımız çok açık. Önemli bir yol katettik."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
2 hafta istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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