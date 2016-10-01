 2 hafta istiyorum – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    2 hafta istiyorum

    2 hafta istiyorum

    Van Persie, eski formuna kavuşmak için tarih verdi: “Elimden gelenin fazlasını verip F.Bahçe’ye katkı sağlamak istiyorum” diyen Hollandalı, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: 90 dakika boyunca oynayacak hale gelmem 2 hafta sürer. Harika bir dönüş yapacağım.

    'nin Hollandalı golcüsü Robin Van Persie, sakatlıkların ardından forma girmeye başladığını belirtip az bir zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Geçen haftaki cuma gününden beri takımla idmanlara çıktığını bildiren RVP, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" dedi. Sezon başından bu yana hiçbir maçta 90 dakika görev alamayan 32 yaşındaki forvet, "2 hafta daha çok çalışarak maçlarda çok daha fazla oynayacak duruma geleceğim. Amacım 90 dakika sahada kalmak. Bunu için çok çalışıyorum. Harika bir geri dönüş yapmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

    ADVOCAAT ÇOK İYİ BİR HOCA
    Persie, teknik direktör Advocaat ile ilgili de yorum yaptı. Vatandaşının çok iyi bir hoca olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Hollanda felsefesine sahip bir hoca. Bu nedenle daha çok pas ve baskı kurma üzerine oynatıyor. Fenerbahçe için elinden geleni yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

    TAKIMIN GELİŞİMİ FARK EDİLİYOR
    Persie, Dick 'ın antrenman programından memnuniyetine de dile getirdi. Golcü oyuncu, kaliteli idmanlar yaptıklarını 'fantastik' sözcüğüyle açıklarken, bunun takıma sağladığı faydayı ise şöyle anlattı: "Bu idmanların yansımalarını maçlarda görüyorsunuz. Değişmeye ve gelişmeye başladığımız çok açık. Önemli bir yol katettik."
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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