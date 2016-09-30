Yürekle kazandık
Hollandalı teknik adam: Grupta kalabilmek için kazanmak mecburiyetindeydik. Çalışma arzumuz bu akşam yüksekti.
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Feyenoord galibiyetiyle gruptaki iddialarını sürdürdüklerini söyledi. Çok mücadele ettiklerini ve bunun da sonucunu aldıklarını belirten Advoocat, "Grupta kalabilmek için kazanmak mecburiyetindeydik. Feyenoord çok iyi bir takım. Çalışma arzumuz bu akşam yüksekti. İlerleyen dakikalarda taraftar daha fazla gürültü yaparak arkamızda oldu. Takımın itici gücü oldular. Oyuncularımdan mutluyum" diye konuştu. Takımda 24 futbolcunun bulunduğunu ve herkese ihtiyaç duyacağını vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Çok fazla enerji harcadık. Durumumuza bakacağız. Hafif sakatlığı olan oyuncularımız var. Son birkaç haftadır kadromuz iyi iş yapıyor" dedi.
'DELİ MİSİN!' DERDİM
"Volkan'a psikolog tutmayı önerdiğiniz basına yansıdı. Böyle bir açıklamanız oldu mu?" sorusuna tepki gösteren Advocaat, şöyle konuştu: Bunu ciddiye alıyor musunuz? Volkan en iyi oyuncularımızdan biri. Ben bir oyuncu ile ilgili bir şey söylemem gerekirse yüzüne söylerim. Ben Volkan'dan mutluyum. Böyle bir şeyle bana gelseydi de 'deli misin' derdim."
'DELİ MİSİN!' DERDİM
"Volkan'a psikolog tutmayı önerdiğiniz basına yansıdı. Böyle bir açıklamanız oldu mu?" sorusuna tepki gösteren Advocaat, şöyle konuştu: Bunu ciddiye alıyor musunuz? Volkan en iyi oyuncularımızdan biri. Ben bir oyuncu ile ilgili bir şey söylemem gerekirse yüzüne söylerim. Ben Volkan'dan mutluyum. Böyle bir şeyle bana gelseydi de 'deli misin' derdim."
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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