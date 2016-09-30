Yürekle kazandık

Hollandalı teknik adam: Grupta kalabilmek için kazanmak mecburiyetindeydik. Çalışma arzumuz bu akşam yüksekti.

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Feyenoord galibiyetiyle gruptaki iddialarını sürdürdüklerini söyledi. Çok mücadele ettiklerini ve bunun da sonucunu aldıklarını belirten Advoocat, "Grupta kalabilmek için kazanmak mecburiyetindeydik. Feyenoord çok iyi bir takım. Çalışma arzumuz bu akşam yüksekti. İlerleyen dakikalarda taraftar daha fazla gürültü yaparak arkamızda oldu. Takımın itici gücü oldular. Oyuncularımdan mutluyum" diye konuştu. Takımda 24 futbolcunun bulunduğunu ve herkese ihtiyaç duyacağını vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Çok fazla enerji harcadık. Durumumuza bakacağız. Hafif sakatlığı olan oyuncularımız var. Son birkaç haftadır kadromuz iyi iş yapıyor" dedi.



'DELİ MİSİN!' DERDİM

"Volkan'a psikolog tutmayı önerdiğiniz basına yansıdı. Böyle bir açıklamanız oldu mu?" sorusuna tepki gösteren Advocaat, şöyle konuştu: Bunu ciddiye alıyor musunuz? Volkan en iyi oyuncularımızdan biri. Ben bir oyuncu ile ilgili bir şey söylemem gerekirse yüzüne söylerim. Ben Volkan'dan mutluyum. Böyle bir şeyle bana gelseydi de 'deli misin' derdim."