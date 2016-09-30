 Yönetim yemek verdi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Yönetim yemek verdi

    Yönetim yemek verdi
    , maçı öncesi Hollanda ekibi temsilcileri ile UEFA delgesine yemek verdi. Tesisleri'ndeki yemekte genel sekreter Mahmut Uslu ile asbaşkan Ozan Balaban, konuk takım yöneticilerine plaket sundu.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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