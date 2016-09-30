 Volkan’ın cezası bitti – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Volkan’ın cezası bitti

    Volkan’ın cezası bitti
    UEFA'dan 30 Eylül'e kadar ceza alan Volkan Şen dün de yoktu ve cezasını tamamlamış oldu. Volkan artık forma giyebilecek. UEFA listesinde bulunmayan Jose Fernandao ile Aatıf Chahechouhe da kadroda yer almadı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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