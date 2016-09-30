 Van Persie nihayet – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
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    nihayet

    Van Persie nihayet
    15 Eylül'de oynanan Zorya maçından sonra 2 lig sınavında kadroya alınmayan , dün 18 kişilik kadroda yer aldı. Feyenoord altyapısında yetişen ve A takımda oynayan Hollandalı forvet, dün maçın 77. dakikasında Emenike'nin yerine oyuna girdi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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