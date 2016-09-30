 Sow geri döndü – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    geri döndü

    Sow geri döndü
    Kanarya'nın Senegalli yıldızı , iki maç sonra tekrar ilk 11'de sahaya çıktı.Volkan Şen'in yokluğunda formayı alan Sow, takıma dahil olduktan sonra ilk kez sol kanatta maça başladı. Sow daha önce 5 maçta forvet oynamıştı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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