Son yılların en iyisi
Feyenoord karşısında ilk yarım saatinde son iki sezonun en iyi Fenerbahçe’sini izledik.
Dün geceki 60 dakika son iki yıldaki en iyi Fenerbahçe bence… Arkayı ve ortayı kalabalık tutup, kontratakla gittiler. Kontrataklarla gittiklerinde Emenike ve Sow'u yalnız bırakmadılar.
Hem orta dörtlüden, hatta arka dörtlünün iki yanından takviyelerle geldiler.
Çok da doğru futbol oynadılar.
60'tan sonra fizik hastalığı kendini göstermeye başladı. Bu da normal.
Çünkü giden teknik direktör çok farklı işler yapıyordu. Bu Fenerbahçe bundan sonra kötü gitmez. Sebebi ne? Bu teknik direktör klasik 11'i bulma yolunda hızla ilerliyor. Bakınız, Türkiye'de bir son moda çıktı; rotasyon diye… Neymiş efendim lig maçı varmış, Avrupa kupası varmış, kupası varmış. Geçiniz beyler! Bir takımın klasik 11'i vardır. O 11 çıkar oynar, iyi oynayamayan veya sakatlanan olursa kenara gelir yerine başkası girer. Aynı kalitede iki tane sağ bek, aynı kalitede iki tane sol bek, aynı kalitede iki tane orta saha gibi futbolda aptal aptal yorumlar olamaz. Birisi diğerine göre mutlak daha iyidir. Önce iyi olan oynar, duruma göre sonra öteki. Hani bir cümle vardır; Herkes rütbesini bilecek.
Öyle rotasyon, motasyon derseniz sonra olursunuz patatesyon!
BİREYSEL HATALAR OLDU
Zaten siz bu klasik kadroyu bulduğunuz zaman futbolcu da size ses çıkaramayacaktır.
Çünkü o formayı zaten hak eden gelip giyecek. Yani teknik direktör vermeyecek ona o formayı, çalışıp o alacak.
Yarım saat Fenerbahçe iyi işler yaparken, bireysel olarak hatalar yaparak rakibe pozisyonlar verdiler. Aslında bu pozisyonları takım olarak vermediler. Bakın, bireysel hatalar diyorum. Burada şu da var. Bu aynı futbolcular, devamlı oynadıklarında birbirlerini ezbere bilecekler. O zaman çok daha iyi bir görüntü çıkacak ortaya.
F.BAHÇE IŞIĞI YAKALADI
Düşünün, bir Pereira dönemindeki yedek kulübesindeki yüz ifadelerine bakın, bir de Dick Advocaat geldikten sonraki yüz ifadelerine...
Demek ki otorite bağırıp çağırarak olmuyor.
Sahadaki futbolcuyu eğer iyi oynatmak istiyorsanız yedek kulübesini iyi hazırlayacaksınız. Sahada oynayan oyuncu yedek kulübesine baktığında "Eğer ben sallanırsam o girer" derse siz teknik adam olarak başarılı olursunuz. Futbolcuyu teknik direktör direkt tehdit etmez, hoca oyuncuyu yedekleriyle tehdit eder.
Dün akşam sarı-lacivertlilerde en önemli şey mücadele etmeyen futbolcu yoktu. Herkes bir şeyler yapmak istedi.
Zaten kaliteli oyuncular da var. O zaman ortaya güzel şeyler çıktı.
Bence Fenerbahçe ışığı yakaladı. Aynı yolda devam ederlerse birkaç hafta sonra çok daha iyi bir F.Bahçe izleyeceğiz.
Dün gece sarı-lacivertlilerin aldığı bu 3 puan gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak. Bakınız, bir gün evvel Beşiktaş oynadı. Ama Beşiktaş'a göre Fenerbahçe çok daha farklı mücadele etti.
Çok daha göze hoş gelen futbol oynadı.
Hakeme düşen bir iş yoktu.
Yürüye yürüye çok rahat maç idare etti.
Çünkü gördüğünü çaldı.
FENER YÖRÜNGEYE GİRDİ
Bakınız, dün gece Fenerbahçe, Feyenoord takımının tekerleğine çomağı soktu. Onu döndürtmedi.
Bununla da yetinmedi, topu aldığında zaman zaman çok iyi hücum teşebbüsleri yaptılar. Bu maç berabere biter miydi? Bitebilirdi. Ama hiçbir zaman bu yazının şekli değişmezdi. Çünkü bu yazıyı skora göre yazmıyorum. Sahadaki şekle ve mücadeleye göre yazıyorum.
Peki Fenerbahçe için bunları yazdıktan sonra Fenerbahçe mükemmel mi diyeceksiniz.
Ama çok yapacak işleri var.
Ama şu bir gerçek, sarı-lacivertli takım iyi bir yörüngeye girdi.
İnşallah da böyle devam ederler.
Hem orta dörtlüden, hatta arka dörtlünün iki yanından takviyelerle geldiler.
Çok da doğru futbol oynadılar.
60'tan sonra fizik hastalığı kendini göstermeye başladı. Bu da normal.
Çünkü giden teknik direktör çok farklı işler yapıyordu. Bu Fenerbahçe bundan sonra kötü gitmez. Sebebi ne? Bu teknik direktör klasik 11'i bulma yolunda hızla ilerliyor. Bakınız, Türkiye'de bir son moda çıktı; rotasyon diye… Neymiş efendim lig maçı varmış, Avrupa kupası varmış, kupası varmış. Geçiniz beyler! Bir takımın klasik 11'i vardır. O 11 çıkar oynar, iyi oynayamayan veya sakatlanan olursa kenara gelir yerine başkası girer. Aynı kalitede iki tane sağ bek, aynı kalitede iki tane sol bek, aynı kalitede iki tane orta saha gibi futbolda aptal aptal yorumlar olamaz. Birisi diğerine göre mutlak daha iyidir. Önce iyi olan oynar, duruma göre sonra öteki. Hani bir cümle vardır; Herkes rütbesini bilecek.
Öyle rotasyon, motasyon derseniz sonra olursunuz patatesyon!
BİREYSEL HATALAR OLDU
Zaten siz bu klasik kadroyu bulduğunuz zaman futbolcu da size ses çıkaramayacaktır.
Çünkü o formayı zaten hak eden gelip giyecek. Yani teknik direktör vermeyecek ona o formayı, çalışıp o alacak.
Yarım saat Fenerbahçe iyi işler yaparken, bireysel olarak hatalar yaparak rakibe pozisyonlar verdiler. Aslında bu pozisyonları takım olarak vermediler. Bakın, bireysel hatalar diyorum. Burada şu da var. Bu aynı futbolcular, devamlı oynadıklarında birbirlerini ezbere bilecekler. O zaman çok daha iyi bir görüntü çıkacak ortaya.
F.BAHÇE IŞIĞI YAKALADI
Düşünün, bir Pereira dönemindeki yedek kulübesindeki yüz ifadelerine bakın, bir de Dick Advocaat geldikten sonraki yüz ifadelerine...
Demek ki otorite bağırıp çağırarak olmuyor.
Sahadaki futbolcuyu eğer iyi oynatmak istiyorsanız yedek kulübesini iyi hazırlayacaksınız. Sahada oynayan oyuncu yedek kulübesine baktığında "Eğer ben sallanırsam o girer" derse siz teknik adam olarak başarılı olursunuz. Futbolcuyu teknik direktör direkt tehdit etmez, hoca oyuncuyu yedekleriyle tehdit eder.
Dün akşam sarı-lacivertlilerde en önemli şey mücadele etmeyen futbolcu yoktu. Herkes bir şeyler yapmak istedi.
Zaten kaliteli oyuncular da var. O zaman ortaya güzel şeyler çıktı.
Bence Fenerbahçe ışığı yakaladı. Aynı yolda devam ederlerse birkaç hafta sonra çok daha iyi bir F.Bahçe izleyeceğiz.
Dün gece sarı-lacivertlilerin aldığı bu 3 puan gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak. Bakınız, bir gün evvel Beşiktaş oynadı. Ama Beşiktaş'a göre Fenerbahçe çok daha farklı mücadele etti.
Çok daha göze hoş gelen futbol oynadı.
Hakeme düşen bir iş yoktu.
Yürüye yürüye çok rahat maç idare etti.
Çünkü gördüğünü çaldı.
FENER YÖRÜNGEYE GİRDİ
Bakınız, dün gece Fenerbahçe, Feyenoord takımının tekerleğine çomağı soktu. Onu döndürtmedi.
Bununla da yetinmedi, topu aldığında zaman zaman çok iyi hücum teşebbüsleri yaptılar. Bu maç berabere biter miydi? Bitebilirdi. Ama hiçbir zaman bu yazının şekli değişmezdi. Çünkü bu yazıyı skora göre yazmıyorum. Sahadaki şekle ve mücadeleye göre yazıyorum.
Peki Fenerbahçe için bunları yazdıktan sonra Fenerbahçe mükemmel mi diyeceksiniz.
Ama çok yapacak işleri var.
Ama şu bir gerçek, sarı-lacivertli takım iyi bir yörüngeye girdi.
İnşallah da böyle devam ederler.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
Son yılların en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.