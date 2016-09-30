 Skrtel ipten aldı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    ipten aldı

    Skrtel ipten aldı
    72. dakikada çok önemli bir pozisyonu engelledi. Kuyt'ın ceza alanı içinde gönderdiği topta savunmamızda Simon Kjaer ıskaladı ve top Nicolai Jorgensen'in önünde kaldı. Jorgensen, kaleci Volkan'ın üzerinden aşırttı. Top kaleye gitmek üzere iken Martin Skrtel yetişti ve eşitlik golüne izin vermedi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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