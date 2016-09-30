 Portakal orda kal – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Portakal orda kal

    Portakal orda kal

    F.Bahçe, futboluyla kasıp kavuran ’u süper bir oyunla dize getirdi. ‘Portakallar’ önünde ’nin şaheser golüyle zafere uzanan ekibimiz, ManU’nun da önünde grubunda zirveye çıktı.

    Avrupa Ligi 2. haftasında F.Bahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 yenerek A Grubu'nda 4 puanla lider oldu. Maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi liderini özellikle ilk yarıda sahadan sildi. İlk dakikadan itibaren presle rakibi teslim alan Advocaat'ın öğrencileri, ilk 45 dakikada rakibe şut bile attırmadı. İkinci yarı ekibimiz yine bastırdı ama ikinci gol gelmedi. 70'ten sonra canlanan Hollanda takımının en tehlikeli pozisyonun Skertel çizgiden çıkardı... Grupta sahasında Manchester United'ı 1-0 yenerek Kadıköy'e gelen Hollandalılar'ın serisi de Saracoğlu Stadı'nın çimlerine gömüldü. Kanarya üçüncü sınavında 20 Ekim'de Manchester United'a konuk olacak.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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