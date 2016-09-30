Portakal orda kal
F.Bahçe, futboluyla kasıp kavuran Feyenoord’u süper bir oyunla dize getirdi. ‘Portakallar’ önünde Emenike’nin şaheser golüyle zafere uzanan ekibimiz, ManU’nun da önünde grubunda zirveye çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında F.Bahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Emenike'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 yenerek A Grubu'nda 4 puanla lider oldu. Maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi liderini özellikle ilk yarıda sahadan sildi. İlk dakikadan itibaren presle rakibi teslim alan Advocaat'ın öğrencileri, ilk 45 dakikada rakibe şut bile attırmadı. İkinci yarı ekibimiz yine bastırdı ama ikinci gol gelmedi. 70'ten sonra canlanan Hollanda takımının en tehlikeli pozisyonun Skertel çizgiden çıkardı... Grupta sahasında Manchester United'ı 1-0 yenerek Kadıköy'e gelen Hollandalılar'ın serisi de Saracoğlu Stadı'nın çimlerine gömüldü. Kanarya üçüncü sınavında 20 Ekim'de Manchester United'a konuk olacak.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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