 Özel plaket verildi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Özel plaket verildi

    Özel plaket verildi

    F.Bahçeli taraftarların takımıyla sahaya çıktığında uzun süre ayakta alkışladığı Kuyt'ı, F.Bahçe yönetimi de unutmadı.

    Asbaşkanı Ahmet Önder Fırat, Hollandalı'ya üzerinde F.Bahçe amblemi bulunan bir plaket hediye etti. Bu arada Kuyt'ın İstanbul'a getirdiği ailesi Ülker Stadyumu'ndaki maçı vatandaşları Van Persie'nin locasından seyretti.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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