 Ozan’dan ilk asist – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Ozan’dan ilk asist

    Ozan’dan ilk asist
    Emmanuel Emenike'nin attığı golde Nijeryalı oyuncuya pası veren Ozan Tufan, bu sezon ilk asistini yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, ligde ve 'ya 1'er gol atmıştı. Ozan orta sahada çalışkan oyunu ile alkışlandı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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