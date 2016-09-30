Onun lakabı: Kara Fırtına
Kasımpaşa ve Gaziantep galibiyetlerinde 2 gol 2 asistle başrolü oynayan Emenike, attığı müthiş golle Feyenoord’u da yıktı.
Fenerbahçe, Emenike ile rakiplerini avlamaya devam ediyor... Feyenoord'u da avlayan Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertli takımın elde ettiği son 3 galibiyette 3 gol, 2 asistle başrolde yer aldı. Son haftalarda gözle görülür bir form yükselişi yaşayan Kara Fırtına, Süper Lig'de 5-1 kazandıkları Kasımpaşa deplasmanında 1 gol, 2 asistle galibiyetin mimarı olmuştu. Gaziantepspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada da kafa ile fileleri havalandıran Emenike, Feyenoord'u da boş geçmeyerek, son 3 maçta 3'te 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Monaco'ya 2 maçta 3 gol atan Emenike, bu sezon Avrupa kupalarında 4 gole ulaşırken, toplam gol sayısını ise 6'ya yükseltti. 77 dakika sahada kalan Nijeryalı forvet, driplingleri ile Feyenoord defansına zor anlar aşattı. Advocaat, bu dakikada Emenike'yi kenara alıp Robin van Persie'yi sahaya sürdü.
emenike
KENDİSİNİ AŞTI
F.Bahçe'de geçirdiği son sezonda (2014-15) 35 maçta 5 gol atabilen Emenike, tekrar döndü Kanarya'da 10. maçında bu gol sayısını geçmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu 6 gol atıp, 2 de asist yaparken, sahada 692 dakika kaldı. Golcü isim geçtiğimiz sezon Al Ain ve West Ham ile 32 maçta 11 gol atabilmişti.
SERTLİĞE SARILDILAR
Bu sezon ilk kez maç kaybeden Feyenoord'lu oyuncular, sinirlenince sertliğe başvurdu. 27'de Van der Heijden'in topsuz alanda dirsek attığı Emenike, Hollandalı oyuncunun üzerine yürüdü.
'BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ'
Maçın yıldızı Emenike, karşılaşmanın ardından "Böyle devam etmeliyiz" dedi. Nijeryalı yıldız, "Hem kendi, hem takım performansı için Allah'a şükrediyorum. Biz burada bireysel değil, takım olarak mücadele ediyoruz" diye konuştu.
emenike
KENDİSİNİ AŞTI
F.Bahçe'de geçirdiği son sezonda (2014-15) 35 maçta 5 gol atabilen Emenike, tekrar döndü Kanarya'da 10. maçında bu gol sayısını geçmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu 6 gol atıp, 2 de asist yaparken, sahada 692 dakika kaldı. Golcü isim geçtiğimiz sezon Al Ain ve West Ham ile 32 maçta 11 gol atabilmişti.
SERTLİĞE SARILDILAR
Bu sezon ilk kez maç kaybeden Feyenoord'lu oyuncular, sinirlenince sertliğe başvurdu. 27'de Van der Heijden'in topsuz alanda dirsek attığı Emenike, Hollandalı oyuncunun üzerine yürüdü.
'BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ'
Maçın yıldızı Emenike, karşılaşmanın ardından "Böyle devam etmeliyiz" dedi. Nijeryalı yıldız, "Hem kendi, hem takım performansı için Allah'a şükrediyorum. Biz burada bireysel değil, takım olarak mücadele ediyoruz" diye konuştu.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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