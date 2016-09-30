 Onun lakabı: Kara Fırtına – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Onun lakabı: Kara Fırtına

    Onun lakabı: Kara Fırtına

    ve Gaziantep galibiyetlerinde 2 gol 2 asistle başrolü oynayan Emenike, attığı müthiş golle ’u da yıktı.

    , Emenike ile rakiplerini avlamaya devam ediyor... 'u da avlayan Nijerya oyuncu, sarı-lacivertli takımın elde ettiği son 3 galibiyette 3 gol, 2 asistle başrolde yer aldı. Son haftalarda gözle görülür bir form yükselişi yaşayan Kara Fırtına, Süper Lig'de 5-1 kazandıkları deplasmanında 1 gol, 2 asistle galibiyetin mimarı olmuştu. Gaziantepspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada da kafa ile fileleri havalandıran Emenike, Feyenoord'u da boş geçmeyerek, son 3 maçta 3'te 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Monaco'ya 2 maçta 3 gol atan Emenike, bu sezon Avrupa kupalarında 4 gole ulaşırken, toplam gol sayısını ise 6'ya yükseltti. 77 dakika sahada kalan Nijeryalı forvet, driplingleri ile Feyenoord defansına zor anlar aşattı. Advocaat, bu dakikada Emenike'yi kenara alıp Robin van Persie'yi sahaya sürdü.
    emenike

    KENDİSİNİ AŞTI
    F.Bahçe'de geçirdiği son sezonda (2014-15) 35 maçta 5 gol atabilen Emenike, tekrar döndü Kanarya'da 10. maçında bu gol sayısını geçmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu 6 gol atıp, 2 de asist yaparken, sahada 692 dakika kaldı. Golcü isim geçtiğimiz sezon Al Ain ve West Ham ile 32 maçta 11 gol atabilmişti.

    SERTLİĞE SARILDILAR
    Bu sezon ilk kez maç kaybeden Feyenoord'lu oyuncular, sinirlenince sertliğe başvurdu. 27'de Van der Heijden'in topsuz alanda dirsek attığı Emenike, Hollandalı oyuncunun üzerine yürüdü.

    'BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ'
    Maçın yıldızı Emenike, karşılaşmanın ardından "Böyle devam etmeliyiz" dedi. Nijeryalı yıldız, "Hem kendi, hem takım performansı için Allah'a şükrediyorum. Biz burada bireysel değil, takım olarak mücadele ediyoruz" diye konuştu.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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