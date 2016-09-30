 Messi misin Lens! – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Messi misin !

    Messi misin Lens!

    F.Bahçe'nin sezon başladıktan sonra kadrosuna kattığı dün şov yaptı. Süper Lig'de 3 maçta 4 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu dün sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Avrupa maçında Emenike'nin golünde atağı başlatan ve asist yapan Ozan'a topu aktaran isimdi.

    F.Bahçe'nin sezon başladıktan sonra kadrosuna kattığı dün şov yaptı. Süper Lig'de 3 maçta 4 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu dün sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Avrupa maçında Emenike'nin golünde atağı başlatan ve asist yapan Ozan'a topu aktaran isimdi. Maçın en etkili oyuncusu olan Lens 78. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Volkan Demirel eliyle çabuk bir şekilde Lens'e oynadı. Lens, müthiş bir süratle sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Botteghin'den sıyrılan Lens sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı, kaleciyi geçen top az farkla dışarı çıktı. 84. dakikada sakatlanan Lens, 85'te kenara alındı. taraftarları, müthiş oynayan Lens'e sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

    KUYT'TAN ACIMASIZ FAUL
    F.bahçe'nin golünden sonra Feyenoord, hayli sert fauller yaptı. Hollandalılar maç boyunca sadece Lens'e tam 6 faul yaptı. ise takım halinde sadece 5 faul yaptı. Kanarya'nın yıldızı Lens'e, Kuyt'ın yaptığı hareket yürekleri hoplattı. Bu acımasız faulde Lens'in tozluğu yırtıldı ve bacağı kanadı.

    'MANU'YU DA YENERİZ'
    Kanarya'nın yıldızı Lens, maç sonunda iddialı konuştu. Harika bir maç çıkardıklarını belirten Hollandalı yıldız, "F.Bahçe Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Galibiyetten ötürü mutluyum. Manchester United'ı da yenebiliriz, neden olmasın. İyi bir kadromuz var. Biz her takımı yenebilecek güçteyiz. Yüzde 100'ümüzü verelim, konsantre olalım, her takımı yeneriz. İyi yoldayız. Kendimizi geliştiriyoruz" dedi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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