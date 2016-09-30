Messi misin Lens!
F.Bahçe'nin sezon başladıktan sonra kadrosuna kattığı Lens dün şov yaptı. Süper Lig'de 3 maçta 4 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu dün sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Avrupa maçında Emenike'nin golünde atağı başlatan ve asist yapan Ozan'a topu aktaran isimdi.
F.Bahçe'nin sezon başladıktan sonra kadrosuna kattığı Lens dün şov yaptı. Süper Lig'de 3 maçta 4 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu dün sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Avrupa maçında Emenike'nin golünde atağı başlatan ve asist yapan Ozan'a topu aktaran isimdi. Maçın en etkili oyuncusu olan Lens 78. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Volkan Demirel eliyle çabuk bir şekilde Lens'e oynadı. Lens, müthiş bir süratle sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Botteghin'den sıyrılan Lens sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı, kaleciyi geçen top az farkla dışarı çıktı. 84. dakikada sakatlanan Lens, 85'te kenara alındı. Fenerbahçe taraftarları, müthiş oynayan Lens'e sosyal medyadan övgüler yağdırdı.
KUYT'TAN ACIMASIZ FAUL
F.bahçe'nin golünden sonra Feyenoord, hayli sert fauller yaptı. Hollandalılar maç boyunca sadece Lens'e tam 6 faul yaptı. Fenerbahçe ise takım halinde sadece 5 faul yaptı. Kanarya'nın yıldızı Lens'e, Kuyt'ın yaptığı hareket yürekleri hoplattı. Bu acımasız faulde Lens'in tozluğu yırtıldı ve bacağı kanadı.
'MANU'YU DA YENERİZ'
Kanarya'nın yıldızı Lens, maç sonunda iddialı konuştu. Harika bir maç çıkardıklarını belirten Hollandalı yıldız, "F.Bahçe Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Galibiyetten ötürü mutluyum. Manchester United'ı da yenebiliriz, neden olmasın. İyi bir kadromuz var. Biz her takımı yenebilecek güçteyiz. Yüzde 100'ümüzü verelim, konsantre olalım, her takımı yeneriz. İyi yoldayız. Kendimizi geliştiriyoruz" dedi.
KUYT'TAN ACIMASIZ FAUL
F.bahçe'nin golünden sonra Feyenoord, hayli sert fauller yaptı. Hollandalılar maç boyunca sadece Lens'e tam 6 faul yaptı. Fenerbahçe ise takım halinde sadece 5 faul yaptı. Kanarya'nın yıldızı Lens'e, Kuyt'ın yaptığı hareket yürekleri hoplattı. Bu acımasız faulde Lens'in tozluğu yırtıldı ve bacağı kanadı.
'MANU'YU DA YENERİZ'
Kanarya'nın yıldızı Lens, maç sonunda iddialı konuştu. Harika bir maç çıkardıklarını belirten Hollandalı yıldız, "F.Bahçe Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Galibiyetten ötürü mutluyum. Manchester United'ı da yenebiliriz, neden olmasın. İyi bir kadromuz var. Biz her takımı yenebilecek güçteyiz. Yüzde 100'ümüzü verelim, konsantre olalım, her takımı yeneriz. İyi yoldayız. Kendimizi geliştiriyoruz" dedi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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