 Lens de 'En İyi' seçildi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    de 'En İyi' seçildi

    Lens de 'En İyi' seçildi

    maçına damga vuran , Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

    'nin, 'u yenerek liderliğe oturduğu maçta gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Jeremain , Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

    UEFA'nın resmi sitesinde yapılan oynlamada yüzde 70'lik oyla ilk sırada yer alan sarı-lacivertli oyuncuyu, yüzde 11'lik oyla Giuliano ve yüzde 9'luk oyla Kovalenko takip etti.

    Şampiyonlar Ligi için yapılan oylamada ise Beşiktaşlı Quaresma, Ronaldo'nun önünde yer alarak 'Haftanın Oyuncusu' seçilmişti.



    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:02
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