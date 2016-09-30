 Kadıköy’den çıkış yasak! – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Kadıköy’den çıkış yasak!

    Kadıköy’den çıkış yasak!

    Kanarya, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 10 maçta 7. galibiyeti aldı. 2 kez berabere kalıp, sadece Molde’ye kaybetti.

    , Avrupa kupalarında sahasındaki başarısını devam ettirdi. Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynadığı son 10 müsabakada sadece bir kez kaybetti. Geçen sezon Molde'ye evinde 3-1 mağlup olan Kanarya, diğer maçlarda 7 galibiyet 2 beraberlik aldı. 7 MAÇTA GOL BiLE YEMEDİ 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi play-off turu aşamasında evinde Arsenal karşısında 3-0 kaybeden , daha sonra oynanan on maçta sadece bir kez yenildi. Fenerbahçe, söz konusu son on maçın 7 tanesinde kalesinde gol görmedi.

    3 YILDA SADECE MOLDE
    Kadıköy'de 2013-14 Şampiyonlar Ligi play-off turunda 'e 3-0 yenildikten sonra iyi bir seri yakalayan F.Bahçe, 3 yılda evinde sadece Molde'ye kaybetti.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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