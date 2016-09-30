Kadıköy’den çıkış yasak!
Kanarya, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 10 maçta 7. galibiyeti aldı. 2 kez berabere kalıp, sadece Molde’ye kaybetti.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki başarısını devam ettirdi. Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynadığı son 10 müsabakada sadece bir kez kaybetti. Geçen sezon Molde'ye evinde 3-1 mağlup olan Kanarya, diğer maçlarda 7 galibiyet 2 beraberlik aldı. 7 MAÇTA GOL BiLE YEMEDİ 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi play-off turu aşamasında evinde Arsenal karşısında 3-0 kaybeden Fenerbahçe, daha sonra oynanan on maçta sadece bir kez yenildi. Fenerbahçe, söz konusu son on maçın 7 tanesinde kalesinde gol görmedi.
3 YILDA SADECE MOLDE
Kadıköy'de 2013-14 Şampiyonlar Ligi play-off turunda Arsenal'e 3-0 yenildikten sonra iyi bir seri yakalayan F.Bahçe, 3 yılda evinde sadece Molde'ye kaybetti.
3 YILDA SADECE MOLDE
Kadıköy'de 2013-14 Şampiyonlar Ligi play-off turunda Arsenal'e 3-0 yenildikten sonra iyi bir seri yakalayan F.Bahçe, 3 yılda evinde sadece Molde'ye kaybetti.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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