 İstanbul Üni.-F.Bahçe: 60-47 – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    İstanbul Üni.-F.Bahçe: 60-47

    İstanbul Üni.-F.Bahçe: 60-47
    Mersin'deki Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda İstanbul Üniversitesi ile karşılaşan F.Bahçe, rakibine farklı mağlup oldu. Edip Buran Salonu'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul Üniversitesi ilk yarıyı 39-26 önde kapadı. Üstünlüğünü sürdüren Üniversite, salondan da 60-47 üstünlükle ayrıldı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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