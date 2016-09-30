 İlk yarı kötüydük – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    İlk yarı kötüydük

    İlk yarı kötüydük
    'un teknik patronu Giovanni van Bronckhorst, maçın ilk yarısındaki performanslarının skora yansıdığını belirterek şöyle konuştu: Buradaki en kötü şey güvensiz olmamızdı. İlk yarıya iyi başlamak çok önemliydi. İlk yarı kötüydük. Rakibimize çok pozisyon verdik. İkinci yarıda şanslarımız oldu, ama maçı kurtaramadık.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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