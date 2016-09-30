Günah keçisi Kuyt
UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci karşılamasında Feyenoord'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olması sonucunda Hollanda basını Dirk Kuyt'ı eleştirdi.
KUYT: "ORTA SAHADA YAPTIĞIM ŞACMA HATA YÜZÜNDEN GOL YEDİK"
Karşılaması sonrası FOX TV'ye konuşan Kuyt da, Fenerbahçe'nin golünün kendi kaptırdığı top sebebi ile olduğunu kabul ederken, üzgün olduğunu belirtti. Kuyt yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Orta sahada yaptığım saçma hata yüzünden gol yedik. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Yapmamam gereken bir hataydı. Ama maalesef oldu. Bugün takım olarak da iyi oynamadık. Bizim seviyemizde olan bir takıma yakışmayan bir oyun sergiledik. Üzgünüz" şeklinde konuştu.
Algemeen Dagblad gazetesi ise bu sezon ilk kez mağlup olan Feyenoord için, "Feyenoord'un galibiyet serisini Fenerbahçe bitirdi" başlığı attı.
Bir başka Hollanda gazetesi olan BN/De Stem de, "Feyenoord İstanbul'da kendini kaybetti" manşeti attı.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:53
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 13
Yorum
ontario yendi"de ne oldu ? Sonuc
- Aboubakar kayıp
Toplam 6
Yorum
BJK 1903 arkadas adama kiziyorlarda 1:0 öndesin tolga dene kazma orta sahadan bir derin pasmi atabildi sanki adama ona direk kosu yoluna atilmali zaten 2 yari kiev in gola ihtiyaci vardi ve acikta verdiler ama bizim kazmalar ne yapti yana pas ata ata oyunu yavaslatilar adamlar kendi sahasina yerlesiyordu bizim kazmalar sonra abubakara top atiyorlardi sonuc adamin etrafine 3-4 kievli oyuncu bogup artiyordu ben size birsey deyimi iste sosa bunu cok yapiyordu gomeze kosu yoluna pas atiyordu bu abubakara derinline kac pas artildi ki ben 1 pas hatirliyorum oda adamdan önce 3 kievli vardi gine topu yarim yamalak kurtarabildi gücü yetemdi sonra3 kisiye bence iyi oyuncu sadece istedig paslari alamiyor.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 17
Yorum
BJK 1903 beyler belki farkinda deyilsinizde BESIKTAS 2 puani olabilir ama gurubunda 2 sirada daha anlatabildimi biz kievi kendi evinde yenecek gücdeyiz de zaten yeter ki benficayi evimizde yenelim gine guurpdan cikariz ama napoliden en azindan 1 puan almaliyiz
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