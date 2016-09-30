Günah keçisi Kuyt

Sarı Lacivertli takımın karşılaşmanın 18. dakikasında Emenike ile bulduğu gol öncesi orta sahada topu kaptıran Kuyt'ın Feyenoord 'un gol yemesine neden olduğunu belirten Hollanda'nın önemli gazetelerinden De Telegraaf, "Feyenoord Kuyt'ın hatasından sonra kaybetti" manşeti attı.

KUYT: "ORTA SAHADA YAPTIĞIM ŞACMA HATA YÜZÜNDEN GOL YEDİK"



Karşılaması sonrası FOX TV'ye konuşan Kuyt da, Fenerbahçe'nin golünün kendi kaptırdığı top sebebi ile olduğunu kabul ederken, üzgün olduğunu belirtti. Kuyt yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Orta sahada yaptığım saçma hata yüzünden gol yedik. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Yapmamam gereken bir hataydı. Ama maalesef oldu. Bugün takım olarak da iyi oynamadık. Bizim seviyemizde olan bir takıma yakışmayan bir oyun sergiledik. Üzgünüz" şeklinde konuştu.



Algemeen Dagblad gazetesi ise bu sezon ilk kez mağlup olan Feyenoord için, "Feyenoord'un galibiyet serisini Fenerbahçe bitirdi" başlığı attı.



Bir başka Hollanda gazetesi olan BN/De Stem de, "Feyenoord İstanbul'da kendini kaybetti" manşeti attı.