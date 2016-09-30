 Feyenoord’a ilk darbe – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    ’a ilk darbe

    Feyenoord’a ilk darbe
    F.Bahçe'ye 1-0 mağlup olan , bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı. Van Bronckhorst yönetimindeki Hollanda ekibi, Eredivisie ve Hollanda Kupası'nda 8'de 8 yaparken, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında M. United'i 1-0 yenmişti.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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