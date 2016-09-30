F.Bahçe lige döndü

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Feyenoord maçında görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanı dar alanda oynadıkları çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve başkente gidecek.