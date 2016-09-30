F.Bahçe lige döndü
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 2 Ekim Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Feyenoord maçında görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanı dar alanda oynadıkları çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve başkente gidecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:13
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 8
Yorum
saim beşiktaşın seyirci sayısı yanlış transfermarkt alanya maçını 0 (sıfır) seyirci olarak almış bjk ortalama 33000 alanya seyircisini bilmiyorum
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 8
Yorum
akunlu Öncelikle Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tüm zamanlardaki en fazla seyirci rekoru, 79 bin 414* kişi ile 2002 yılındaki açılış maçı olan Galatasaray - Olympiakos karşılaşmasıydı. 31 Temmuz'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı bu maçın biletli seyirci sayısı, böylelikle 'en fazla seyirci sayısı' ile ilk sırada yer almakta. gazeteden alınmadır googleden arayıp bakabilirsiniz merak ediyorsanız
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 18
Yorum
Özbek Fatih Terimi kutluyorum kararının ardında durduğu için. Helal Olsun.
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