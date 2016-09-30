 F.Bahçe lige döndü – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    F.Bahçe lige döndü

    F.Bahçe lige döndü

    Avrupa Ligi 2. haftasında Hollanda'nın takımını 1-0 yenen , Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 2 Ekim Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda maçında görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanı dar alanda oynadıkları çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

    , Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve başkente gidecek.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:13
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