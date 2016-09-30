‘Döndüğüm için çok mutluyum’
Sow, F.Bahçe'ye geri döndüğü için ve milli takıma yeniden seçildiği için çok mutlu. Senegalli golcü, "Özlediğim şey Avrupa futboluydu. Türk futbolu ve F.Bahçe taraftarlarıanı da çok özledim. Umarım taraftarları hayal kırıklığına uğratmam" dedi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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