 ‘Döndüğüm için çok mutluyum’ – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    ‘Döndüğüm için çok mutluyum’

    ‘Döndüğüm için çok mutluyum’
    Sow, F.Bahçe'ye geri döndüğü için ve milli takıma yeniden seçildiği için çok mutlu. Senegalli golcü, "Özlediğim şey Avrupa futboluydu. Türk futbolu ve F.Bahçe taraftarlarıanı da çok özledim. Umarım taraftarları hayal kırıklığına uğratmam" dedi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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