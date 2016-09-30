Dirk Kuyt’a sevgi seli
488 gün sonra Kadıköy’e rakip olarak çıkan Kuyt’a tribünler ve yönetim büyük ilgi gösterdi. Hollandalı yıldız F.Bahçeli taraftarlara üçlü çektirdi.
Sarı-lacivertli formayı 3 yıl terlettikten sonra son maçına 30 Mayıs 2015 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Dirk Kuyt 16 ay sonra Kadıköy'ün çimlerine rakip olarak ayak bastı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kuyt'ı bağrına bastı. F.Bahçe formasıyla 3 yılda birer lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşayan Hollandalı futbolcu, adeta Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelmişti. Feyenoord'la İstanbul'a ayak bastığı andan itibaren büyük ilgi gören Kuyt'a sevgi gösterileri Kadıköy'de de devam etti. Maçtan önce taraftarlar, takımıyla sahaya çıktığında Kuyt'ı uzun süre alkışladı. Tribünlere davet edilen Kuyt, taraftarın sevgisine alkışla karşılık verdi ve üçlü çektirdi. Yönetim de Hollandalı futbolcuya bir plaket takdim etti.
EVİMDE GİBİYDİM
Kuyt, maç sonrası "Burada olmak oldukça ilginç. Geriye dönmek çok güzel ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Burada bu şekilde karşılanmak çok güzel. Tekrar evimde gibi hissediyorum" diye konuştu. Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu UEFA'nın sitesine anlatan Kuyt, "Türkiye, bambaşka bir ülke ve kültüre sahip. Beni çok farklı bir insan yaptı ve bunun için minnettarım" dedi.
EVİMDE GİBİYDİM
Kuyt, maç sonrası "Burada olmak oldukça ilginç. Geriye dönmek çok güzel ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Burada bu şekilde karşılanmak çok güzel. Tekrar evimde gibi hissediyorum" diye konuştu. Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu UEFA'nın sitesine anlatan Kuyt, "Türkiye, bambaşka bir ülke ve kültüre sahip. Beni çok farklı bir insan yaptı ve bunun için minnettarım" dedi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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