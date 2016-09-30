 Dirk Kuyt’a sevgi seli – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Dirk ’a sevgi seli

    Dirk Kuyt’a sevgi seli

    488 gün sonra Kadıköy’e rakip olarak çıkan ’a tribünler ve yönetim büyük ilgi gösterdi. Hollandalı yıldız F.Bahçeli taraftarlara üçlü çektirdi.

    Sarı-lacivertli formayı 3 yıl terlettikten sonra son maçına 30 Mayıs 2015 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Dirk Kuyt 16 ay sonra Kadıköy'ün çimlerine rakip olarak ayak bastı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'ı bağrına bastı. F.Bahçe formasıyla 3 yılda birer lig, Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşayan Hollandalı futbolcu, adeta taraftarının sevgilisi haline gelmişti. 'la İstanbul'a ayak bastığı andan itibaren büyük ilgi gören Kuyt'a sevgi gösterileri Kadıköy'de de devam etti. Maçtan önce taraftarlar, takımıyla sahaya çıktığında Kuyt'ı uzun süre alkışladı. Tribünlere davet edilen Kuyt, taraftarın sevgisine alkışla karşılık verdi ve üçlü çektirdi. Yönetim de Hollandalı futbolcuya bir plaket takdim etti.

    EVİMDE GİBİYDİM
    Kuyt, maç sonrası "Burada olmak oldukça ilginç. Geriye dönmek çok güzel ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Burada bu şekilde karşılanmak çok güzel. Tekrar evimde gibi hissediyorum" diye konuştu. Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu UEFA'nın sitesine anlatan Kuyt, "Türkiye, bambaşka bir ülke ve kültüre sahip. Beni çok farklı bir insan yaptı ve bunun için minnettarım" dedi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:55
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